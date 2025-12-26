Llevó a Chivas a la gloria, decidió irse y ahora confiesa que se arrepintió horriblemente

Veljko Paunovic confesó que se arrepintió de haber dejado a Chivas, después de llevar nuevamente al equipo a la gloria al meterlo a una final, la cual perdió ante Tigres . Pese a ello, puso al club en los primeros lugares, pero luego de 2 torneos cortos decidió renunciar e irse, por una gran razón.

El serbio, que recientemente fue ratificado como técnico de su país para el proceso mundialista del 2030 , reveló a Claro Sports que su motivo de salida fue meramente personal, pues en los 13 meses que estuvo al frente del Rebaño Sagrado fue un desgaste tanto físico como mental, ya que perdió hasta 12 kilos.

“La verdad me arrepentí. Unas semanas después, un poco recuperado, pensé que me había precipitado, pero no había posibilidad de dar marcha atrás y surgió así. Tengo que volver a agradecer por la comprensión y entendimiento a la familia Vergara”, mencionó durante la entrevista.

El recorrido de Veljko Paunovic luego de llevar a la gloria a Chivas

El ahora entrenador de la Selección de Serbia llegó a Chivas para el Clausura 2023, torneo en el que logró la hazaña de llegar a la Gran Final. Para el siguiente torneo avanzó hasta Cuartos de Final, dando así por concluida su etapa con el Guadalajara tras el término del Apertura 2023.

Paunovic regresó al futbol mexicano un semestre después para dirigir a Tigres, pero en el club solo permaneció 8 meses, ya que fue despedido a mitad del Clausura 2025. Solo bastaron unas cuantas semanas para que llegara al Real Oviedo, equipo del que formó parte como jugador.

El serbio hizo historia en el conjunto español, pues lo ascendió a La Liga, luego de permanecer por más de 20 años en la Segunda División. Sin embargo, su periodo duró muy pocos, pues fue despedido ante los malos resultados en las primeras fechas.

Veljko tuvo una pequeña intervención como comentarista para una televisora española, pues de inmediato se le presentó la oportunidad de dirigir la selección mayor de su país en 2 partidos de Eliminatoria, en los que ganó uno y perdió otro. Ahora, fue ratificado como técnico para el proceso del Mundial 2030.