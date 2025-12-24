¡Feliz Navidad Pumas! Estos son los 4 refuerzos CONFIRMADOS del Club Universidad Nacional

Un jugador que no destacó en la Liga BBVA firmará contrato en Pumas UNAM y, de esa manera, el Club Universidad Nacional tendrá 4 refuerzos oficiales para el Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez es el que más se movió en lo que va de este mercado de fichajes invernal y así lo demuestran las altas que ha tenido en este mes.

Desde que Pumas confirmó a César Garza como primer refuerzo, también se sumaron Juninho, Antonio Leone y resta la presentación oficial de Jordan Carrillo en la escuadra universitaria. En ese contexto, el entrenador Efraín Juárez ya contará con más jugadores de nivel para el primer semestre del año y para el final de la temporada 2025-26.

Juninho Vieira llegó de Flamengo a Pumas UNAM

Aunque no todos llegan con grandes pergaminos, cabe destacar que, en la historia reciente, Pumas ha sido un gran destino para que los jóvenes talentos tengan oportunidades e incluso para revalorizar carreras de quienes no han podido destacar en otros lugares.

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

El resumen de los 4 fichajes de Pumas UNAM para el Clausura 2026

César Garza: el primer refuerzo fue el mediocampista central defensivo de 20 años procedente de los Rayados de Monterrey y que tuvo un préstamo en el Dundee FC de Escocia.

el primer refuerzo fue el mediocampista central defensivo de 20 años procedente de los Rayados de Monterrey y que tuvo un préstamo en el Dundee FC de Escocia. Juninho Vieira: la segunda alta fue el delantero brasileño de 29 años que arribó desde el Flamengo, donde era suplente pero tuvo algunos ingresos importantes.

la segunda alta fue el delantero brasileño de 29 años que arribó desde el Flamengo, donde era suplente pero tuvo algunos ingresos importantes. Antonio Leone: la tercera incorporación del mercado de fichajes de Pumas fue el defensa central de 21 años que llegó de Rayados de Monterrey.

la tercera incorporación del mercado de fichajes de Pumas fue el defensa central de 21 años que llegó de Rayados de Monterrey. Jordan Carrillo: la cuarta y última incorporación (por ahora) fue el extremo izquierdo de 24 años que llegó procedente de Santos Laguna.

El defensa central Antonio Leone ya es Puma. 🤩



¡Bienvenido a tu nueva casa, Tony! 🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/YNC0sK57hL — PUMAS (@PumasMX) December 22, 2025

Está claro que Pumas UNAM apostó mayormente por jugadores jóvenes y futbolistas que, en líneas generales, no han tenido tantos minutos en los últimos tiempos pero que tienen mucho potencial de mejora, según los estudios que han realizado al respecto para decidir estos fichajes. ¿Le rendirán al club universitario o pasarán sin pena ni gloria?

