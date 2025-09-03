Lo buscó un equipo de Europa, vale más de 174 millones de pesos, pero de cidió quedarse en la Liga BBVA MX

Erik Lira es el jugador que rechazó una oferta de un equipo de Europa y decidió mantenerse en la Liga BBVA MX, ya que no quiere correr riesgos a menos de un año de la Copa del Mundo, pues con Cruz Azul es titular y uno de los capitanes. El mediocampista que tiene un valor en el mercado de 174 millones de pesos, precio que obtuvo después de ganar la Concachampions 2025 , confirmó que el rumor fue cierto.

Lira habló para diferentes medios después del entrenamiento que sostuvo la Selección Mexicana de cara a los duelos de preparación que tendrá en la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán trasmitidos por TV Azteca Deportes . Uno de los temas que tocó el mediocampista fue el de la propuesta que recibió del viejo continente.

@eriklira Erik Lira recibió una oferta de un equipo de Europa, pero la rechazó, a fin de no correr riesgos a menos de un año del Mundial

“Sí, sí fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así. [Por ello] decidí estar en casa, con mi gente y con mi Selección”, declaró el futbolista, para después afirmar que se trató una opción de Europa, aunque no reveló el club o liga que se interesó en ficharlo.

TE PUEDE INTERESAR:



Erik, por lo tanto, sigue siendo convocado por Javier Aguirre y es una pieza fundamental en el esquema de Nicolás Larcamón en Cruz Azul, que marcha como invicto en el Apertura 2025 con 5 partidos ganados y 2 empatados.

Las estadísticas del jugador que rechazó ir a Europa en la Liga BBVA MX

Erik Lira sonó en este mercado de verano para marcharse de Cruz Azul, pues sus buenas actuaciones tanto en el club de la Liga BBVA MX como con la Selección Mexicana llamaron la atención de varios clubes, incluso del viejo continente. Pese a ello, el mediocampista arrancó el Apertura 2025 portando el gafete de capitán.

Lira ha disputado hasta el momento las 7 jornadas que van del torneo, aunque no ha contribuido a su equipo con goles ni asistencias, según las estadísticas de la plataforma BeSoccer. No obstante, el seleccionado mexicano ha sido pieza clave en el club que marcha con paso perfecto y que se ubica en la tercera posición de la Tabla General, solo por detrás de América y Rayados.