Lo echaron apenas 6 meses después: el exjugador de Chivas que vuelve a quedarse sin club

En México hay varios casos de futbolistas que se pierden con el paso de los años, ya que no llegan a despuntar como se esperaba. Uno de los más recientes es el de un exjugador de Chivas, que volvió a quedarse sin club después de que lo echaron con apenas 6 meses, el mismo tiempo que le tardará regresar a Joao Pedro tras romperse la rodilla.

Walter Gael Sandoval es el ex del Guadalajara que se quedó sin equipo, luego de que Comunicaciones de Guatemala informara que el jugador de 30 años no entra en planes del equipo para disputar esta nueva temporada. El mediocampista se quedó sin club durante la

Copa Mundial de la FIFA 2026™ y es un momento que todavía no encuentra nuevo destino para continuar su carrera, como lo hizo Eugenio Pizzuto, quien ahora es pieza clave del Atlante.

Walter Gael Sandoval es el ex del Guadalajara que se quedó sin equipo.|@gaelsandoval

"Comunicaciones FC informa que Gael Sandoval no continuará formando parte de nuestra institución. Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y compromiso defendiendo nuestros colores durante su etapa en el club, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos", compartió el conjunto guatemalteco.

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De brillar en Europa a quedarse sin equipo

La carrera de Sandoval vino de más a menos, pues su carrera prometía más. En sus inicios, fue invitado por la Roma Sub-20 para mostrarse. Fue en ese tiempo que estuvo en el radar del Eintracht Frankfurt de Alemania, sin que se llegara a un acercamiento más formal.

Gael es canterano de Santos, club en el que permaneció hasta finales de 2017, cuando Chivas lo fichó a petición de Matías Almeyda. El ahora jugador de Chivas ganó un campeonato con el cuadro rojiblanco, pero sin ser trascendente.

Después de su salida del Guadalajara, jugó en Mazatlán, clubes de Nueva Zelanda y Canadá hasta que recayó en la Liga de Expansión MX con los Leones Negros, donde terminó contrato tras el Clausura 2024.

Fue hasta verano de 2026 que se marchó a El Salvador a continuar su carrera, para después pasar a Comunicaciones, club que deja tras 6 meses de estadía.