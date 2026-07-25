Quién es Eugenio Pizzuto, la joya del Atlante que amargó al América y que jugó en Europa

Eugenio Pizzuto fue el jugador que le dio el primer punto al Atlante en su retorno a la Liga BBVA MX, luego de marcar el empate en el duelo ante América. El mediocampista está encendido, pues suma 2 goles en las primeras jornadas del Apertura 2026, por lo que ya es considerado la joya de los Potros. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues, pese a que jugó en Europa, tuvo que remar contracorriente en los últimos años.

Pizzuto fue llamado la nueva promesa del futbol mexicano, pues las estadísticas avalaban dicho mote, ya que le fue otorgado el Balón de Bronce en el Mundial Sub-17 de 2019, cuando la Selección Mexicana perdió la final ante los anfitriones, Brasil. Todo iba viento en popa hasta que se lesionó de gravedad.

El mediocampista suma 2 goles en el regreso de Atlante.|@euge_pizzuto

¿Quién es Eugenio Pizzuto?

El mediocampista surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca, equipo con el que debutó en Primera División en 2020, pero el partido no fue lo esperado, pues con pocos minutos en la cancha tuvo que salir de cambio al sufrir una fractura de peroné y luxación de tobillo, que lo alejó de las canchas durante 8 meses.

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Pese a ello, volvió y se fue a cumplir su sueño de jugar en Europa, pues era considerado uno de los mejores prospectos de mediocampista del mundo tras su destacada actuación en la justa internacional, por lo que fichó con un equipo de Francia.

De campeón de Francia a la Liga de Expansión MX

El ahora jugador de Atlante fue campeón de liga con el Lille en su primera temporada. Pero solo formó parte de la plantilla, ya que no disputó ningún partido en ese año futbolístico. Posteriormente, se marchó al Braga de Portugal, para finalmente ser repatriado en 2023 por Tigres.

Con el conjunto felino tuvo pocas oportunidades, por lo que a principios de 2026 se marchó a la Liga de Expansión MX para jugar con los Potros de Hierro, que en este Apertura 2026 tuvieron su regreso a Primera División, al igual que Eugenio, que se ha convertido en su goleador en estas primeras 2 jornadas.