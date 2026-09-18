¡Lo empató la Franja! Tomás igualó el partido ante Atlante con algo de suerte

A los ocho minutos del segundo tiempo, Mathías Tomás empató el marcador entre el Puebla ante los Potros de Hierro del Atlante con un disparo desde fuera del área. El volante sudamericano se animó a probarle al arco de Óscar Jiménez y su tiro con algo de fortuna se desvío para dejar sin oportunidad al ex jugador del América.