Así se vivió la segunda edición del Morelia Open por TV Azteca

El croata Borna Gojo ha grabado su nombre en la historia del tenis michoacano al consagrarse campeón de la edición 2026 del Morelia Open ATP Challenger 125. En una final disputada en el Estadio Tres Marías, el octavo sembrado del torneo hizo valer su jerarquía sobre superficie dura para derrotar al argentino Juan Pablo Ficovich.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz y su preocupante coincidencia con McLaren rumbo al GP de Japón en la F1

El encuentro, que tuvo una duración oficial de 1 hora y 32 minutos, fue una exhibición de potencia y temple por parte del jugador europeo. Fue una batalla de servicios sumamente igualada que tuvo que definirse en la muerte súbita. Gojo mostró mayor serenidad en los puntos críticos para adjudicarse el parcial por 7-6(5).

Con la ventaja anímica, el croata desplegó su mejor tenis, quebrando el servicio de Ficovich en momentos clave para cerrar el partido con un contundente 6-2.

Serko Fu habla de Barrios Latinos: esports, freestyle y Call of Duty Mobile | Entrevista AZE

Gojo aseguró que fue una dura final para él

Tras asegurar el trofeo, el nacido en Split compartió sus impresiones sobre el desafío que representó esta final.

"Fue un partido muy difícil. Juan [Pablo Ficovich] es un gran rival, pero hoy el clima fue un rival para ambos, y al final, logré cerrar el triunfo con mi servicio. Esta victoria significa mucho para mí. Han sido dos años muy difíciles tras una lesión en la espalda, pero hoy he ganado el título más grande de mi carrera y estoy muy agradecido con Morelia y México por las últimas semanas", expresó.

Un 2026 de ensueño en México con este triunfo, Borna Gojo (28 años) confirma su extraordinario momento de forma, consolidándose como uno de los jugadores más peligrosos del circuito en territorio mexicano.

Este título representa su segundo trofeo en México en lo que va del año, tras haber conquistado también el Challenger de Metepec en febrero pasado. Gojo suma ahora su cuarta corona en la categoría Challenger, todas obtenidas en superficies rápidas, sumándose a sus éxitos previos en Ortisei (2022) y Sioux Falls (2024).

Borna ganó el Morelia Open de punta a punta

El croata cierra una semana dominante en Morelia, gracias a los 125 puntos obtenidos, Gojo firma un ascenso de 12 posiciones en el ranking mundial, pasando del puesto 151 al 139 con un total de 453 puntos.

El torneo sigue demostrando que continúa en crecimiento y generando un gran atractivo en la capital de Michoacán.

Te puede interesar: El Santiago Bernabéu va a tener canchas de tenis para ser sede del Mutua Madrid Open 2026