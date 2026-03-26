Carlos Alcaraz y su preocupante coincidencia con McLaren rumbo al GP de Japón en la F1

Este fin de semana se llevará a cabo la tercera carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma en donde McLaren buscará sumar puntos luego de dos circuitos en donde ha venido de más a menos. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre esta escudería y Carlos Alcaraz?

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Cuando se pensaba que McLaren sería una de las escuderías más importantes en esta temporada 2026 de la Fórmula 1 luego del campeonato obtenido en 2025, la realidad es que la constructora se ha quedado corta respecto a otras más. Ahora, todo parece indicar que no tendrán un buen GP de Japón por “culpa” de Carlos Alcaraz.

¿Cuál es la relación entre Carlos Alcaraz, McLaren y la Fórmula 1?

Contra todos los pronósticos, Carlos Alcaraz sufrió una dolorosa derrota en el Masters 1000 de Miami que no solo sacudió el mundo del tenis, sino que también permeó directamente en la Fórmula 1 y en McLaren, equipo que no tiene buenos resultados cuando al español le va mal.

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Resulta que, cada vez que el tenista español cae en instancias relevantes, McLaren tiene un fin de semana para el olvido en la Fórmula 1. Un ejemplo de lo anterior fue cuando Alcaraz cayó ante Jannik Sinner en el ATP Finals, mismo que coincidió con la descalificación de los dos pilotos de la escudería en el GP de Las Vegas.

Cuando Carlos cayó ante Daniil Medvedev en el Indian Wells, McLaren no pudo largar con ninguno de sus monoplazas en el GP de China. Por tal motivo, y ahora con la derrota frente a Sebastian Korda en Miami, los fanáticos de la escudería esperan que no ocurra lo mismo considerando, además, su complicado inicio de temporada en la F1.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Japón de la Fórmula 1?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. El calendario de la Fórmula 1 establece que el Gran Premio de Japón se llevará a cabo este sábado 28 de marzo del 2026 en punto de las 23:00 horas, tiempo centro de México. ¿Cómo le irá a McLaren, Red Bull, Mercedes y Cadillac?