deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Mundial Sub-17: Fecha, hora y todo lo que debes saber del México vs Argentina

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió su pase agónico a los dieciseisavos en Qatar y ahora tendrá una dura prueba ante la Albiceleste. Aquí los detalles

México Sub-17
MEXSPORT
EDER CALDERÓN
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en el Mundial de la categoría, luego de que se diera una combinación de resultados milagrosa que permitió su clasificación a los dieciseisavos de final.

Te puede interesar: El futbolista que rompería su promesa de jugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El Tri juvenil, que dependía de lo que ocurriera en el Grupo L, avanzó como uno de los mejores terceros lugares del torneo y enfrentará a Argentina en un duelo de alto voltaje el viernes 14 de noviembre a las 8:45 horas (tiempo del centro de México), en Doha, Qatar.

México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026

Un pase sufrido, pero histórico

El conjunto mexicano necesitaba prácticamente un milagro para mantenerse con vida en el certamen, y ese milagro llegó. La derrota de Arabia Saudita 0-2 ante Mali dejó a los árabes con los mismos puntos y diferencia de goleo que México, pero el equipo nacional avanzó gracias al criterio de fair play, al registrar menos tarjetas.

México finalizó la fase de grupos con tres unidades, producto de una victoria 1-0 sobre Costa de Marfil, además de las derrotas ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Pese a los altibajos, el cuadro tricolor logró meterse entre los ocho mejores terceros lugares de la competencia, en un torneo que reunió a 32 selecciones divididas en 12 grupos.

Ahora, el reto será mayúsculo: Argentina, una potencia en divisiones juveniles, será el rival en los dieciseisavos. El vencedor de este encuentro se medirá en octavos al ganador del Portugal vs Bélgica, y más adelante podría cruzarse con selecciones como Suiza, Egipto, Canadá o Irlanda.

Todos los clasificados y el sueño mexicano

Entre los países que ya aseguraron su pase destacan potencias como Italia, Francia, Alemania, Brasil, Inglaterra y Portugal, junto con sorpresas como Burkina Faso, Uganda y Túnez. En total, 31 selecciones acompañan al Tri en la pelea por el título juvenil.

El partido ante Argentina será una prueba de fuego para el plantel dirigido por el cuerpo técnico nacional, que buscará recuperar la mística que ha llevado a México a brillar históricamente en la categoría Sub-17, donde ya conquistó los títulos mundiales de Perú 2005 y México 2011.

El milagro ya ocurrió. Ahora toca demostrar que este equipo está para soñar otra vez.

Te puede interesar: Obed Vargas confiesa el sueño que tiene junto a Gil Mora, pensando en el Mundial del 2026

Top 5 goles de Cruz Azul en el Apertura 2025 | ¡Golazos celestes que hicieron vibrar la Liga MX!

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

EDER CALDERÓN

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×