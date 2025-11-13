Mundial Sub-17: Fecha, hora y todo lo que debes saber del México vs Argentina

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en el Mundial de la categoría, luego de que se diera una combinación de resultados milagrosa que permitió su clasificación a los dieciseisavos de final.

El Tri juvenil, que dependía de lo que ocurriera en el Grupo L, avanzó como uno de los mejores terceros lugares del torneo y enfrentará a Argentina en un duelo de alto voltaje el viernes 14 de noviembre a las 8:45 horas (tiempo del centro de México), en Doha, Qatar.

Un pase sufrido, pero histórico

El conjunto mexicano necesitaba prácticamente un milagro para mantenerse con vida en el certamen, y ese milagro llegó. La derrota de Arabia Saudita 0-2 ante Mali dejó a los árabes con los mismos puntos y diferencia de goleo que México, pero el equipo nacional avanzó gracias al criterio de fair play, al registrar menos tarjetas.

México finalizó la fase de grupos con tres unidades, producto de una victoria 1-0 sobre Costa de Marfil, además de las derrotas ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Pese a los altibajos, el cuadro tricolor logró meterse entre los ocho mejores terceros lugares de la competencia, en un torneo que reunió a 32 selecciones divididas en 12 grupos.

Ahora, el reto será mayúsculo: Argentina, una potencia en divisiones juveniles, será el rival en los dieciseisavos. El vencedor de este encuentro se medirá en octavos al ganador del Portugal vs Bélgica, y más adelante podría cruzarse con selecciones como Suiza, Egipto, Canadá o Irlanda.

Todos los clasificados y el sueño mexicano

Entre los países que ya aseguraron su pase destacan potencias como Italia, Francia, Alemania, Brasil, Inglaterra y Portugal, junto con sorpresas como Burkina Faso, Uganda y Túnez. En total, 31 selecciones acompañan al Tri en la pelea por el título juvenil.

El partido ante Argentina será una prueba de fuego para el plantel dirigido por el cuerpo técnico nacional, que buscará recuperar la mística que ha llevado a México a brillar históricamente en la categoría Sub-17, donde ya conquistó los títulos mundiales de Perú 2005 y México 2011.

El milagro ya ocurrió. Ahora toca demostrar que este equipo está para soñar otra vez.

