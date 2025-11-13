Lo que dijo Mikel Arriola sobre la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección

En las últimas semanas, se ha desatado el rumor de que el mediocampista del América, Álvaro Fidalgo, ha cambiado su postura de 'no jugar con México' y le ha abierto las puertas a la Selección Azteca, para la cual será elegible a partir de marzo del 2026. El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, ya fijó la postura del organismo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul

"El cuerpo técnico y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles y nosotros sabemos que Fidalgo es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX, entonces si es el caso de que el cuerpo técnico y el propio entrenador lo convocan, nosotros estaremos muy pendientes”, dijo.

La nueva campaña 'Somos México'

El dirigente aprovechó el marco de la presentación de la campaña 'Somos México' —cuyo objetivo es festejar la tercera designación de nuestro país como sede—, celebrada en las instalaciones de la FMF, ubicadas en Toluca, Estado de México, para abordar algunos otros temas, como los rivales del combinado mexicano rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

"Enero estamos esperando a que termine la clasificación de Concacaf, para ver cómo se daría la gira por Centroamérica, como la pidió Javier. Tenemos muy cercanos ya los cierres con Portugal y con Bélgica y, después del sorteo, vamos a ver qué otras selecciones 'Triple A' traemos para seguir preparándonos con Javier", apuntó.

Cuando se le preguntó sobre la expectativa que se tiene del sorteo que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington, Mikel enfatizó que tendrá un impacto inmediato en las sedes mexicanas del máximo evento futbolístico en el orbe.

“Estamos nosotros preparándonos para cualquier circunstancia, por eso 15 partidos contra selecciones Triple A, creo que no estamos dejando de lado ningún escenario y el sorteo será el primer encause de ese escenario. Creo que el sorteo, además, va a mandar mensajes muy potentes para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de que hay 12 sedes para efectos de traer equipos a entrenar. México va a recibir muchas elecciones y lo vamos a ver después del sorteo", finalizó.

Te puede interesar: OFICIAL: Comisión Disciplinaria confirma BAJA en Cruz Azul para el inicio de la Liguilla del Apertura 2025