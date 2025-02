El COSTOSO regalo de Sebastián Cáceres a su novia Alana Flores en San Valentín

El defensor uruguayo Sebastián Cáceres se ha consolidado como una pieza clave en la zaga del Club América , equipo con el que ha logrado un impresionante tricampeonato en la Liga BBVA MX . Desde su llegada en 2020, Cáceres ha sido fundamental en los títulos obtenidos por las Águilas en los torneos Apertura 2023-2024, Clausura 2023-2024 y Apertura 2024-2025. Su desempeño lo ha llevado a extender su contrato hasta el final del Clausura 2027, asegurando su presencia en el club por varias temporadas más.

Los regalos de Cáceres para Alana

Sebastián Cáceres, defensor tricampeón del Club América, no escatimó en gastos para sorprender a su novia, la influencer Alana Flores, con un lujoso detalle que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Como parte de su romántico gesto, el futbolista uruguayo invirtió 17,500 pesos en un imponente ramo de 500 flores, el cual llevaba la frase “I Love You”. Este tipo de arreglos florales se han vuelto tendencia entre las celebridades por su impacto visual y significado, y en esta ocasión, Cáceres no dudó en demostrar su amor con un obsequio tan llamativo como costoso.

Pero el detalle floral no fue el único regalo especial que el central americanista preparó para su pareja. Además del gigantesco ramo, decidió sorprenderla con lo que parece ser un Pastor Belga, una raza de perro que se distingue por su elegancia. Este tipo de perros pueden llegar a costar entre 10,000 y 25,000 pesos mexicanos, dependiendo de su linaje y entrenamiento. Con este obsequio, Cáceres reafirma su amor por Alana Flores, y también le brinda una nueva compañía que seguramente será parte importante de su vida.

