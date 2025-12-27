¡De locos! Víctor Manuel Vucetich y Ricardo “Tuca” Ferretti regresan a dirigir

Víctor Manuel Vucetich y Ricardo “Tuca” Ferretti serán los encargados de dirigir a las Leyendas de la Selección Nacional ante Estrellas del Mundo, en un partido que marca el inicio de las actividades de Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Ambos entrenadores compartirán el mismo banquillo, luego de estar alejados de las canchas, pues hace apenas 6 meses el “Rey Midas” anunció su retiro .

Los técnicos que hicieron historia con Rayados y Tigres, volverán a dirigir una vez más en Monterrey, Nuevo León, en un partido que está pactado a realizarse en 17 de enero del próximo año en el Estadio BBVA, sede que recibirá 4 partidos de la justa veraniega .

El “Rey Midas” y “Tuca” dirigirán a las Leyendas de la Selección Mexicana en Monterrey|Mexsport

Hasta el momento se ha revelado que del conjunto mexicano estarán presentes Zague, Francisco Palencia, Sinha, Óscar Pérez, Jared Borgetti, Luis Hernández y Andrés Guardado, aunque será cuestión de días para que se dé a conocer la plantilla completa.

TE PUEDE INTERESAR:



El combinado azteca se enfrentará un equipo conformado por grandes figuras mundiales, como lo son Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Xavi Hernández y Cafú, por mencionar algunas estrellas.

La relación de Víctor Manuel Vucetich y Ricardo “Tuca” Ferretti con México

Vucetich y Ferretti fueron rivales por mucho tiempo, pues dirigieron los 2 equipos de Monterrey. “Rey Midas” conquistó 2 títulos de la Liga BBVA MX con Rayados, mientras que “Tuca” 5 campeonatos en un periodo de 10 años con Tigres. No obstante, ambos tienen algo en común y ello es su relación con la Selección Mexicana.

Víctor Manuel fue entrenador de la Selección Nacional en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, aunque solo dirigió 2 encuentros, teniendo como saldo un encuentro ganado y uno perdido. Mientras que Ricardo ha tenido varios pasajes, pues formó parte del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón durante el proceso de Estados Unidos 1994.

Ferretti tuvo la oportunidad de ser técnico interino de la Selección Mexicana en 2 ocasiones, siendo la más relevante la de 2015 al conseguir el pase a la Copa Confederaciones 2017 tras ganarle 3-2 a Estados Unidos.