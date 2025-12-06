ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 6 de diciebre del 2025, la FIFA reveló el calendario de cada uno de los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se confirmaron los equipos y los partidos que jugarán en el Estadio Monterrey.

El Estadio Monterrey tendrá un total de cuatro encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, son tres juegos de Fase de Grupos y un encuentro

Las Selecciones que jugarán en el Estadio Monterrey son:

Sudáfrica

República de Corea

Túnez

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Japón

Brasil/Marruecos/Haití/Escocia

Países Bajos*



La fecha y horario de los partidos en el Estadio Monterrey de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Son los siguientes:

El primer partido que tendrá el Estadio Monterrey es Túnez vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania (selección por definir cual clasifica) será el 14 de junio del 2026 en punto de las 20 horas tiempo del centro de México .

El segundo encuentro en el Estadio Monterrey es Túnez vs Japón en punto de las 22 horas tiempo del centro de México.

El tercer juego en el Estadio Monterrey será el 24 de junio del 2026, actividad del Grupo A, Sudáfrica vs República de Corea en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El cuarto juego en el Estadio Monterrey será el 29 de junio del 2026, encuentro de 16avos de final en el que se enfrentaran el primer lugar del grupo F contra el segundo lugar del Grupo C. Los equipos que se ubican en el Grupo F son: Países Bajos, Túnez, Japón o Ucrania/Suecia/Polonia/Albania y en el Grupo C aparecen Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Por lo que, el primer y segundo lugar respectivamente de cada grupo, se enfrentarían en el Estadio Monterrey.

Los partidos de Repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en el Estadio Monterrey

Para las llaves de la Repesca para el certamen internacional, tocaran dos encuentros para el Estadio Monterrey, por lo que un conjunto de Concacaf, otro de Conmebol y uno de Asia contenderán por un boleto.

Los encuentros serán:

