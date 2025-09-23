¿Más de 155 mil boletos? El Real Madrid causa furor para su partido de Champions en Kazajistán

El equipo del Real Madrid sigue rompiendo fronteras y generando furor en cada rincón del planeta. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en Kazajistán, donde el partido entre FC Kairat y el conjunto dirigido por Xabi Alonso ha desatado una auténtica fiebre futbolera. Más de 155,000 aficionados han solicitado entradas para el duelo de la Jornada 2, que se disputará el próximo 30 de septiembre en el Almaty Ortalyk Stadion, con capacidad para apenas 23,804 espectadores.

La expectativa es tan grande que, durante los primeros 90 minutos de venta, la página oficial del club kazajo colapsó en varias ocasiones. La demanda superó cualquier pronóstico, convirtiendo este encuentro en uno de los más esperados de la fase de liga de la Champions League 2025/26.

¿Cuales son los precios de los boletos para Kairat vs Real Madrid?

Los precios de las entradas también han llamado la atención. La más barata cuesta 30,000 tenges (alrededor de 47 euros), mientras que la más cara asciende a 250,000 tenges (unos 380 euros). Los boletos se venden exclusivamente en línea a través de plataformas oficiales como Ticketon y la app Qairat Superapp.

Además, cada comprador debe proporcionar datos personales como número de identificación, correo electrónico y método de pago, y solo se permite adquirir dos entradas por persona. Los boletos electrónicos estarán disponibles seis horas antes del partido, enviados por SMS.

¿Por que será histórico el partido Kairat vs Real Madrid?

Este será el primer partido de Champions League que el FC Kairat dispute como local en la fase de liga, luego de debutar con derrota ante el Sporting CP en Lisboa. Para el Real Madrid , es una oportunidad de reafirmar su dominio continental ante un rival que vive su momento más mediático.

La ciudad de Almaty se prepara para recibir a más de 5,000 visitantes internacionales, en lo que promete ser una fiesta futbolera sin precedentes.

