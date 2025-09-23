¡A ponerse a ahorrar! El INCREÍBLE costo de los paquetes de comida para el Mundial 2026 en el Estadio Banorte

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los preparativos en las sedes mexicanas avanzan a toda marcha. Uno de los temas que ha generado conversación entre los aficionados premium es el costo de los paquetes de alimentos y bebidas que la FIFA ofrecerá exclusivamente para los dueños de palcos en el Estadio Banorte, sede de cinco partidos del torneo, incluida la inauguración.

Aunque los palcohabientes podrán ingresar sin costo adicional a los encuentros, no podrán llevar insumos propios. En su lugar, deberán adquirir alguno de los paquetes de hospitalidad que la FIFA ha puesto a disposición, cuyos precios han sorprendido por su exclusividad.

Paquete básico: desde $5,800 pesos

El paquete más accesible tiene un costo de 320 dólares (aproximadamente $5,800 pesos mexicanos) por partido. Incluye un baguette, papas fritas, nueces surtidas, seis cervezas, refrescos o agua, y un brownie de chocolate.

Paquete intermedio: $193,000 pesos

Por 10,560 dólares (más IVA), equivalente a unos $193,000 pesos mexicanos, los palcohabientes reciben alimentos para 12 personas: papas fritas, cacahuates, hamburguesas, hot dogs, boneless, una botella de licor, 24 cervezas, 24 refrescos y 24 botellas de agua.

Paquete premium: $275,000 pesos

El paquete más exclusivo cuesta 15,000 dólares (más IVA), es decir, cerca de $275,000 pesos mexicanos. Incluye crudités, ensaladas de frutos rojos, sandwiches vegetarianos, buffalo wings, brisket, tabla de quesos y carnes frías, dos botellas de licor, además de cervezas, refrescos y agua para 12 personas.

Cabe destacar que estos precios aplican por partido y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, podrían variar según las condiciones específicas del palco y el número de invitados.

La experiencia mundialista en el Estadio Banorte promete ser de alto nivel, pero también de alto costo.

