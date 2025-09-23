Los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy martes 23 de septiembre de 2025

Este martes 23 de septiembre arranca la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con cuatro duelos que prometen mover la tabla general y encender la pasión de los aficionados. La fecha doble de esta semana comienza con partidos clave para equipos que buscan consolidarse en zona de clasificación o salir del fondo.

Puebla vs Pachuca | 19:00 horas

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a los Tuzos de Pachuca en un duelo de contrastes. Los camoteros necesitan sumar para salir del sótano, mientras que Pachuca llega con mejor ritmo y aspira a meterse entre los primeros ocho.

Chivas vs Necaxa | 19:07 horas

El Estadio Akron será testigo de un reencuentro cargado de morbo: Fernando Gago regresa como técnico de Necaxa para enfrentar al equipo que dirigió hasta hace unos meses. Las Chivas, urgidas de puntos, buscarán aprovechar la localía ante unos Rayos que también pelean por el play-in.

También te puede interesar:



Juárez vs Pumas | 21:00 horas

TV Azteca te lleva EN VIVO el choque entre Bravos y el conjunto de la UNAM desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Juárez quiere hacer valer su casa y escalar posiciones, mientras que Pumas llega con sed de revancha tras una racha irregular. La transmisión arranca a las 20:50 horas por Azteca 7, con un live previo en Facebook y YouTube desde las 20:20 horas.

León vs Mazatlán | 21:05 horas

En el Nou Camp, León recibe a Mazatlán en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo. Los Esmeraldas buscan mantenerse en zona de clasificación, mientras que los Cañoneros necesitan sumar para no rezagarse.

La Jornada 10 arranca con intensidad y TV Azteca te conecta con la emoción del futbol mexicano como nadie más. No te pierdas nuestras transmisiones, análisis y cobertura digital en todas nuestras plataformas.

