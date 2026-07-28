Locura por la Liga BBVA MX: el récord de asistencia que ya rompió el Apertura 2026

Mientras la Liga BBVA MX se prepara para el Juego de las Estrellas, el Apertura 2026 comenzó de manera épica en los estadios del futbol mexicano. Apenas se disputaron dos jornadas y el torneo ya estableció un registro histórico de asistencia. La cifra confirma el gran interés que ha despertado el inicio de la temporada.

Después de los primeros 18 partidos del campeonato —9 por fecha—, la Liga MX confirmó que 504 mil 735 aficionados asistieron a los estadios. Con ese número, el Apertura 2026 consiguió el mejor arranque de un torneo en los últimos 9 años y se colocó entre los mejores registros desde que existen los torneos cortos.

Apertura 2026 rompe un récord de asistencia

La asistencia acumulada de las dos primeras jornadas representa el mejor inicio de campeonato desde el Clausura 2016. Además, la marca ya ocupa el segundo lugar histórico considerando únicamente las primeras dos fechas de torneos cortos.

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El dato refleja el respaldo de la afición en distintos estadios del país. La asistencia se repartió entre los 18 encuentros disputados durante las jornadas 1 y 2, superando los registros alcanzados en los últimos años.

|X: Chivas

La Jornada 2 también hizo historia en la Liga BBVA MX

La segunda fecha del torneo también dejó una marca destacada. Un total de 272 mil 686 personas acudieron a los nueve partidos programados, convirtiéndose en la jornada con mayor asistencia desde 2017.

Ese registro también se ubicó en el puesto 14 entre todas las jornadas con mayor afluencia de público en la historia de la Liga MX, un dato que confirma el buen inicio del campeonato en las tribunas.

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La propia Liga MX destacó que el torneo supera el medio millón de asistentes tras apenas dos jornadas. El organismo también agradeció el apoyo de los aficionados y el compromiso de los clubes para ofrecer un espectáculo de otro planeta.

Todavía faltan muchas fechas para conocer si el Apertura 2026 podrá mantener este ritmo de asistencia. Sin embargo, el torneo ya rompió una marca que permanecía vigente desde hace nueve años y dejó claro que el interés de la afición por la Liga MX sigue siendo extremadamente alto.