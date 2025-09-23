deportes
Nota

Estos son los 10 mejores luchadores del mundo de acuerdo a PWI ¡Un mexicano aparece en la lista!

PWI publicó el tradicional listado de 500 mejores luchadores del mundo; el top 10 ha generado muchas reacciones y en ese top ten hay un mexicano que levanta la mano.

PWI lucha mejores luchadores 2025 lista
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

El mundo de la lucha libre atraviesa por un gran momento, gracias a las alianzas que suceden, como es el caso de la compra de AAA de parte de WWE, o el estrecho trabajo que el CMLL hace con AEW. Los luchadores de estas y otras marcas se han vuelto muy visibles y enmarcado en ese momento, PWI publica su ya tradicional conteo de los 500 mejores luchadores del mundo, el cual es encabezado por Cody Rhodes.

El luchador que es considerado como un rostro actual del wrestling y de WWE, Cody Rhodes , además de campeón indiscutido, asalta en la cima y está en el pináculo de su carrera, dejando claro que aquel movimiento en 2022 de ser luchador fundador de AEW a ir de vuelta a WWE, fue un importante acierto.

A ocho lugares de la cima, aparece un mexicano, se trata de Místico, el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre , quien tuvo su momento en WWE justo cuando estaba su boom global, no solo en México. A su retorno Místico luchó en AAA un breve periodo, pero bajo el nombre de Carístico.

Ya con una carrera muy larga y reconocido por un sector de la afición y señalado por otros por una baja en su agilidad, aparece en el noveno sitio de los 500 mejores luchadores del planeta y es el único mexicano clavado en el top 10, lo que es un orgullo para la estrella mexicana.

Te podría interesar: LA PRIMERA ¡Stephanie Vaquer es campeona en WWE!

Mexicanos entre los mejores 30 luchadores del mundo, deacuerdo a PWI

Otros luchadores que destacan, al menos entre los mejores 30 luchadores del mundo, son Bandido, quien aparece en el escalafón 16, seguido de Máscara Dorada instalado en el 23 y el Hijo del Vikingo quien es el 29 de todo el mundo.

Vikingo tuvo una caída trepidante, pues en el 2024, fue el quinto mejor luchador del mundo y ahora la competencia global y haber perdido el megacampeonato contra Dominc Mysterio, lo hizo bajar muchos sitios, aunque su calidad y valentía siempre son expuestas en el ring.

Luchador Místico AEW
cortesía

Los 500 mejores luchadores del mundo de acuerdo a PWI

  1. Cody Rhodes
  2. Jon Moxley
  3. Gunther
  4. “Hangman” Adam Page
  5. Hirooki Goto
  6. Jey Uso
  7. Swerve Strickland
  8. Seth Rollins
  9. Místico
  10. Will Ospreay
  11. Kazuchika Okada
  12. Joe Hendry
  13. Zack Sabre, Jr.
  14. Oba Femi
  15. CM Punk
  16. Bandido
  17. Konosuke Takeshita
  18. Damian Priest
  19. Trick Williams
  20. Jacob Fatu
  21. Nic Nemeth
  22. LA Knight
  23. Mascara Dorada
  24. Bron Breakker
  25. Masha Slamovich
  26. Ozawa
  27. Tetsuya Naito
  28. Mark Briscoe
  29. El Hijo del Vikingo
  30. MJF
  31. Yota Tsuji
  32. Randy Orton
  33. Kyle Fletcher
  34. Moose
  35. Gabe Kidd
  36. Luke Jacobs
  37. Mike Santana
  38. Jun Saito
  39. El Desperado
  40. Marcus Mathers
  41. Ricochet
  42. EFFY
  43. Ethan Page
  44. Thom Latimer
  45. Penta
  46. Drew McIntyre
  47. Je’Von Evans
  48. “Dirty” Dominik Mysterio
  49. Matt Riddle
  50. Mance Warner
  51. Steve Maclin
  52. 1 Called Manders
  53. Leon Slater
  54. Chris Jericho
  55. Adam Cole
  56. KENTA
  57. Shingo Takagi
  58. Krule
  59. Adam Priest
  60. Satoshi Kojima
  61. Kenoh
  62. David Finlay
  63. Shinsuke Nakamura
  64. Michael Oku
  65. Jack Perry
  66. Alberto El Patron
  67. Josh Alexander
  68. Neon
  69. Ace Austin
  70. Kosei Fujita
  71. Hechicero
  72. Shota Umino
  73. Ricky Saints
  74. Suge D
  75. Matt Cardona
  76. “Speedball” Mike Bailey
  77. Tomohiro Ishii
  78. Nick Wayne
  79. AJ Styles
  80. Hiroshi Tanahashi
  81. Daniel Garcia
  82. Matt Tremont
  83. Darby Allin
  84. Lee Moriarty
  85. Octagon, Jr.
  86. Jay White
  87. Rei Saito
  88. Chris Brookes
  89. Solo Sikoa
  90. Kaito Kiyomiya
  91. El Phantasmo
  92. Yamato
  93. Davey Boy Smith, Jr.
  94. Tony D’Angelo
  95. Carmelo Hayes
  96. Allie Katch
  97. Komander
  98. Joey Janela
  99. Charli Evans
  100. Mims
  101. Orange Cassidy
  102. Atlantis, Jr.
  103. Lio Rush
  104. Sammy Guevara
  105. Sami Zayn
  106. Hologram
  107. Myron Reed
  108. JC Mateo
  109. Atticus Cogar
  110. Laredo Kid
  111. Oleg Boltin
  112. Chad Gable
  113. Karrion Kross
  114. Mao
  115. Yuma Aoyagi
  116. Carson Drake
  117. Man Like DeReiss
  118. Kazusada Higuchi
  119. Yo’Hey
  120. Shun Skywalker
  121. Templario
  122. Psycho Mike
  123. Mad Dog Connelly
  124. Titan
  125. Claudio Castagnoli
  126. Katsuyori Shibata
  127. Yuma Anzai
  128. Wheeler Yuta
  129. YOH
  130. Max the Impaler
  131. Jessica Troy
  132. The Beast Mortos
  133. Jake Something
  134. Alex Kane
  135. Blake Christian
  136. Sheamus
  137. Great-O-Khan
  138. Powerhouse Hobbs
  139. Manabu Soya
  140. Will Kaven
  141. Jasper Troy
  142. Kevin Blackwood
  143. Galeno
  144. Xelhua
  145. Mustafa Ali
  146. Charlie Dempsey
  147. Rey Mysterio
  148. Brian Cage
  149. Shelton Benjamin
  150. Daga
  151. Sha Samuels
  152. Eita
  153. Jackson Drake
  154. Clark Connors
  155. Brody King
  156. Andrade
  157. AJ Francis
  158. Zozaya
  159. Kevin Knight
  160. Tim Bosby
  161. Big Damo
  162. Sean Legacy
  163. Minoru Suzuki
  164. TJP
  165. Alec Price
  166. Kento Miyahara
  167. El Hijo de Dr. Wagner, Jr.
  168. Kenny Williams
  169. Frankie Kazarian
  170. Alex Taylor
  171. Gringo Loco
  172. Wes Lee
  173. Peter Tihanyi
  174. Akira
  175. Katsuhiko Nakajima
  176. Roderick Strong
  177. Toru Sugiura
  178. Ren Narita
  179. SANADA
  180. Mike D Vecchio
  181. Hideyoshi Kamitani
  182. Ryohei Oiwa
  183. Lexis King
  184. Ikuto Hidaka
  185. Hammerstone
  186. Richard Holliday
  187. Ultimo Guerrero
  188. Naomichi Marufuji
  189. Titus Alexander
  190. John Wayne Murdoch
  191. Kaun
  192. Caveman Ugg
  193. Matthew Justice
  194. Zilla Fatu
  195. Jordan Oliver
  196. BRG
  197. Junior Benito
  198. R-Truth
  199. Darius Carter
  200. Francesco Akira
  201. Ludwig Kaiser
  202. Sam Holloway
  203. Jonathan Gresham
  204. Masashi Takeda
  205. Alan Angels
  206. Dragon Lee
  207. Kaito Ishida
  208. Joseph Fenech, Jr.
  209. Ahura
  210. Channing Lorenzo
  211. Nino Bryant
  212. PCO
  213. El Mesias
  214. Carter Blaq
  215. Megan Bayne
  216. Aigle Blanc
  217. Robbie Eagles
  218. Naruki Doi
  219. Judas Icarus
  220. Lee Johnson
  221. Zachary Wentz
  222. Psycho Clown
  223. Kerry Morton
  224. Jake Parnell
  225. Royce Isaacs
  226. Jimmy Townsend
  227. Eddie Edwards
  228. Shinya Aoki
  229. Devon Monroe
  230. Dragon Dia
  231. Bronson Reed
  232. Yiya Uemura
  233. O’Shay Edwards
  234. Crixus
  235. Jack Jester
  236. Yoshiki Inamura
  237. Callum Newman
  238. Jay Lethal
  239. Tommy Knight
  240. Drilla Moloney
  241. Channing Thomas
  242. Rohan Raja
  243. Laurance Roman
  244. Kristara
  245. U-T
  246. Dijak
  247. Brick Savage
  248. Dam Tamura
  249. Jimmy Uso
  250. Ricky Knight, Jr.
  251. KUSHIDA
  252. Kody Lane
  253. Tetsuya Endo
  254. LaBron Kozone
  255. EVIL
  256. Sammy Diaz
  257. Myles Borne
  258. Pete Dunne
  259. Charles Mason
  260. Bryce Donovan
  261. EC3
  262. Rina Yamashita
  263. Ryan Clancy
  264. Ericy Young
  265. Averno
  266. Jack Cartwheel
  267. Jamesen Shook
  268. Sami Callihan
  269. John Hawking
  270. Ulka Sasaki
  271. Elijah
  272. Anthony Bowens
  273. Willie Mack
  274. Master Wato
  275. Dezmond Cole
  276. Ray Gonazlez
  277. Isaiah Broner
  278. Axel Tischer
  279. Starboy Charlie
  280. Taiji Ishimori
  281. KC Navarro
  282. Zandokan, Jr.
  283. Pretty Boy Smooth
  284. MT. Kadeem
  285. Jake Crist
  286. Dante Casanova
  287. Bryan Isol
  288. KJ Orso
  289. Tate Mayfairs
  290. Travis Williams
  291. AR Fox
  292. Stephen Wolf
  293. Adam Brooks
  294. Colby Corino
  295. Brian Myers
  296. Darian Bengston
  297. Evil Uno
  298. Paul London
  299. Jimmy Lloyd
  300. Trey Miguel
  301. Gianni Valletta
  302. Karl Fredericks
  303. Ryuki Honda
  304. Ben Bishop
  305. Noah Veil
  306. Seigo Tachibana
  307. Tavion Heights
  308. Michel Plante
  309. Carlie Bravo
  310. DMT Azul
  311. Braun Strowman
  312. Danhausen
  313. Big Dave
  314. Maki Itoh
  315. Volador, Jr.
  316. Kal Herro
  317. Ryoya Tanaka
  318. Lince Dorado
  319. Dr. Wagner, Jr.
  320. Metehan
  321. Arez
  322. Bade Dude Tito
  323. Miyu Yamashita
  324. Trent Seven
  325. Raj Dhesi
  326. Jason Hotch
  327. Cara Noir
  328. Ice Williams
  329. Cody Deaner
  330. Esfinge
  331. Luis Mante
  332. Danny Limelight
  333. Josh Briggs
  334. Yuya Aoki
  335. Robbie X
  336. Camara Jackson
  337. Shuji Ishikawa
  338. Ninja Mack
  339. Yuki Ueno
  340. Michael Allen Richard Clark
  341. Madoka Kikuta
  342. Amira
  343. Jack Morris
  344. Musashi
  345. Charlie Sterling
  346. Goldenboy Santos
  347. Masa Kitamiya
  348. Zcion Rt1
  349. “Filthy” Tom Lawlor
  350. Simon Miller
  351. Lance Archer
  352. Yuko Miyamoto
  353. Cedric Alexander
  354. Joshua Bishop
  355. SHO
  356. Lou Nixon
  357. Hektor Invictus
  358. Bryan Keith
  359. Anita Vaughan
  360. Hoodfoot
  361. Hayabusa
  362. Otis Cogar
  363. Silas Mason
  364. Fuminori Abe
  365. Levaniel
  366. Dillion McQueen
  367. Ridge Holland
  368. Jaden Newman
  369. Shigehiro Irie
  370. Jay
  371. Alfonza Gonzalez
  372. Dark Sheik
  373. Marius Al-Ani
  374. QT Marshall
  375. Andino
  376. Jeremiah Plunkett
  377. Erik Surge
  378. Pagano
  379. Kylie Rae
  380. Angel de Oro
  381. Kosuke Sato
  382. TJ Crawford
  383. Hayata
  384. Calvin Tankman
  385. Billie Starkz
  386. Yuki Iino
  387. Rhino
  388. Connor Mills
  389. Daron Richardson
  390. Kid Lykos
  391. Timothy Thatcher
  392. Seiki Yoshioka
  393. Leo Sparrow
  394. Bobby Flaco
  395. Matt Taven
  396. Real1
  397. Pedro Portillo III
  398. Kuro
  399. Bobby Beverly
  400. Cappuccino Jones
  401. J Boujii
  402. El Lindaman
  403. Erron Wade
  404. Chad Daniels
  405. Charles Crowley
  406. Mentallo
  407. Sidney Akeem
  408. Sam Stackhouse
  409. Yumehito Imanari
  410. Keita Murray
  411. Jody Threat
  412. Jun Kasai
  413. BEEF
  414. Dante Chen
  415. To-Y
  416. Stu Grayson
  417. Gravity
  418. Thomas Shire
  419. Emersyn Jayne
  420. Brooke Havok
  421. Benjamin Tull
  422. Mecha Wolf
  423. Crash Jaxon
  424. Kanon
  425. James Shaw
  426. Hell Boy
  427. Danny Orion
  428. Pee Wee
  429. Hiroaki Taniguchi
  430. Bear Bronson
  431. Lando Riley
  432. Dragon Bane
  433. Mad Man Pondo
  434. Elijah Blum
  435. Hideki Suzuki
  436. Shane Mercer
  437. LF Cleary
  438. Drew Parker
  439. Izzy James
  440. Eddie Valentine
  441. Kota Minoura
  442. Anthony Greene
  443. Barbaro Cavernario
  444. Aaron Solo
  445. Vinne Massaro
  446. Dr. Redacted
  447. Caleb Konley
  448. El Hijo del Villano III
  449. Joe Black
  450. KZY
  451. Masato Tanaka
  452. Aaron Rourke
  453. Hyan
  454. Ricky Shane Page
  455. Yoshiki Kato
  456. Ricky South
  457. Beastman
  458. Bill Collier
  459. Vaughn Vertigo
  460. Norotious Mimi
  461. Xavier Woods
  462. Loue O’Farrell
  463. Strong Machine J
  464. Kaitlyn Marie
  465. Mikey Montgomery
  466. Kodai Nozaki
  467. Cole Radrick
  468. Ho Ho Lun
  469. Marz the Specialist
  470. Mike Skyros
  471. Joseph Keys
  472. Jon David
  473. BK Westbrook
  474. Michael Fynne
  475. Cheeseburger
  476. Tony Deppen
  477. CPA
  478. Joe Ocasio
  479. Scorpio Sky
  480. JDC
  481. Solomon Tupu
  482. Facade
  483. Kenny K
  484. Deklan Grant
  485. Tommy Vendetta
  486. Danshoku Dieno
  487. Tommy Dreamer
  488. Shiho
  489. Horus
  490. Shane Malice
  491. TJay Sykes
  492. Crowbar
  493. Satnam Singh
  494. LSG
  495. Milo Mirra
  496. Christ Nastyy
  497. RPD
  498. Eel O’Neal
  499. Jeffrey John
  500. Cereal Man

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

