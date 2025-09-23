Estos son los 10 mejores luchadores del mundo de acuerdo a PWI ¡Un mexicano aparece en la lista!
PWI publicó el tradicional listado de 500 mejores luchadores del mundo; el top 10 ha generado muchas reacciones y en ese top ten hay un mexicano que levanta la mano.
El mundo de la lucha libre atraviesa por un gran momento, gracias a las alianzas que suceden, como es el caso de la compra de AAA de parte de WWE, o el estrecho trabajo que el CMLL hace con AEW. Los luchadores de estas y otras marcas se han vuelto muy visibles y enmarcado en ese momento, PWI publica su ya tradicional conteo de los 500 mejores luchadores del mundo, el cual es encabezado por Cody Rhodes.
El luchador que es considerado como un rostro actual del wrestling y de WWE, Cody Rhodes , además de campeón indiscutido, asalta en la cima y está en el pináculo de su carrera, dejando claro que aquel movimiento en 2022 de ser luchador fundador de AEW a ir de vuelta a WWE, fue un importante acierto.
A ocho lugares de la cima, aparece un mexicano, se trata de Místico, el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre , quien tuvo su momento en WWE justo cuando estaba su boom global, no solo en México. A su retorno Místico luchó en AAA un breve periodo, pero bajo el nombre de Carístico.
Ya con una carrera muy larga y reconocido por un sector de la afición y señalado por otros por una baja en su agilidad, aparece en el noveno sitio de los 500 mejores luchadores del planeta y es el único mexicano clavado en el top 10, lo que es un orgullo para la estrella mexicana.
Mexicanos entre los mejores 30 luchadores del mundo, deacuerdo a PWI
Otros luchadores que destacan, al menos entre los mejores 30 luchadores del mundo, son Bandido, quien aparece en el escalafón 16, seguido de Máscara Dorada instalado en el 23 y el Hijo del Vikingo quien es el 29 de todo el mundo.
Vikingo tuvo una caída trepidante, pues en el 2024, fue el quinto mejor luchador del mundo y ahora la competencia global y haber perdido el megacampeonato contra Dominc Mysterio, lo hizo bajar muchos sitios, aunque su calidad y valentía siempre son expuestas en el ring.
Los 500 mejores luchadores del mundo de acuerdo a PWI
