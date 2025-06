Money in the Bank 2025 EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y online la lucha de Penta Zero Miedo hoy 7 de junio? Resultado online

2010 (Money in the Bank):

Raw: The Miz

SmackDown: Kane

2011 (Money in the Bank):

Raw: Alberto Del Rio

SmackDown: Daniel Bryan

2012 (Money in the Bank):

WWE Championship contract: John Cena (canjeó sin éxito)

World Heavyweight Championship contract: Dolph Ziggler

2013 (Money in the Bank):

WWE Championship contract: Randy Orton

World Heavyweight Championship contract: Damien Sandow (canjeó sin éxito)

2014 (Money in the Bank): Seth Rollins

2015 (Money in the Bank): Sheamus

2016 (Money in the Bank): Dean Ambrose

2017 (Money in the Bank): Baron Corbin (canjeó sin éxito)

2018 (Money in the Bank): Braun Strowman (canjeó sin éxito)

2019 (Money in the Bank): Brock Lesnar

2020 (Money in the Bank): Otis (perdió el maletín ante The Miz)

2021 (Money in the Bank): Big E

2022 (Money in the Bank): Austin Theory (canjeó sin éxito)

2023 (Money in the Bank): Damian Priest

2024 (Money in the Bank): Drew McIntyre (canjeó sin éxito la misma noche)