Los 4 refuerzos que pide André Jardine en el América para el Apertura 2026

Luego de quedar eliminados del Clausura 2026, el Club América no pierde el tiempo y André Jardine solicitó cuatro refuerzos de cara al Apertura 2026 que le permitan comenzar la planeación del siguiente torneo.

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Andé Jardine pide cuatro refuerzos para el América

El América tendrá que cubrir la salida de Néstor Araujo y la posible marcha de Sebastián Cáceres al futbol europeo, por lo que André Jardine habría solicitado a la directiva la contratación de cuatro jugadores para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará a mediados de julio.

Las posiciones que tendrá que cubrir el América son un defensa central, un mediocampista, un extremo y un delantero, teniendo como principal prioridad la zaga defensiva ante la salida de varios de sus jugadores y con el objetivo puesto en un jugador líder y con voz de mando que pueda poner orden en el sector.

Crédito: Mexsport

En el caso del mediocampo, las Águilas tendrán que buscar un refuerzo ante la posibilidad de que Jonathan dos Santos no renueve un año más de contrato, mientras que en la delantera se busca a un elemento internacional que compita por la posición, principalmente contra Henry Martin.

En esta ocasión, el América buscaría jugadores consolidados en sus posiciones que aporten experiencia y rinda lo que se espera de ellos desde el primer momento para una institución tan exigente como lo es el cuadro Azulcrema.

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