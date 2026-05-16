Partidos de HOY sábado 16 de mayo en la Liguilla por las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este fin de semana se juegan los partidos de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este sábado 16 de mayo saldrá el primer finalista entre las Chivas de Guadalajara y la Máquina y Cruz Azul.

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

Guadalajara vs Cruz Azul - Estadio Jalisco - 19:07 horas

La mesa está puesta para noventa minutos de alta tensión en la Perla Tapatía. El Estadio Jalisco, un escenario histórico que albergará este duelo de colosos debido a que el Estadio Akron ya fue entregado a la FIFA para los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, será la sede de este encuentro clave.

El Rebaño Sagrado llega con el viento a favor de la posición en la tabla tras el vibrante empate 2-2 en el partido de ida. Lo hecho por el estratega Gabriel Milito es digno de destacar: mantiene al equipo en la pelea por el título con una plantilla plagada de juveniles, superando la dolorosa baja de cinco pilares convocados a la Selección Mexicana para la justa mundialista: Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González, Raúl Rangel y Luis Romo. Aunque Guadalajara tomó la ventaja parcial en dos ocasiones a mitad de semana, el empate global les beneficia; cualquier igualdad en la vuelta les otorga el boleto a la gran final.

Por su parte, la Máquina Cementera llega con la obligación absoluta de ganar en calidad de visitante, siendo el único resultado que les sirve. Bajo el interinato de Joel Huiqui, el conjunto celeste ha mostrado un rostro sumamente competitivo, extendiendo su racha positiva a ocho partidos invicto en todas las competiciones, cuatro de ellos dirigidos por el técnico sinaloense (G3, E1).

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Estadísticas que juegan en el partido Chivas vs Cruz Azul

El factor localía será clave para las Chivas, quienes no conocen la derrota en su cancha desde septiembre del año pasado, sumando un registro de 11 victorias y 3 empates en 14 compromisos. Sin embargo, los registros históricos recientes le otorgan una dosis de confianza a Cruz Azul: