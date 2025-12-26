Los 5 jugadores que no rindieron en Club América y podrían ser baja para el Clausura 2026

Poco a poco, el Club América está diagramando lo que será su Clausura 2026 y se especula con la salida de varios futbolistas, precisamente de 5 bajas. De hecho, recientemente se supo que el conjunto de Coapa ha recibido una oferta para vender a Víctor Dávila y hay que ver cuál es la decisión que finalmente toman.

También cobró mucha fuerza la noticia de la posible salida de Igor Lichnovsky desde el América a otro equipo de la Liga BBVA MX. Sumado a ellos dos, se habla de que pueden marcharse Kevin Álvarez, Néstor Araujo y Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre.

En ese marco, se especula que aquellos que ocupan cupo de No Formados en México (NFM) tendrían más posibilidades de salir puesto que el América está excediendo el límite de extranjeros.

Kevin Álvarez en América|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

El detalle de los 5 jugadores que se marcharían del Club América

Kevin Álvarez: lateral derecho de 26 años. Llegó desde Pachuca en 2023. Ha jugado 99 partidos (73 de titular). Marcó 5 goles y dio 10 asistencias. No ocupa cupo de No Formado en México, pero se mantiene en la plantilla por la falta de jugadores en la posición de lateral derecho. Néstor Araujo: defensor central de 34 años. Llegó al Club América en 2022 tras su paso por Europa. Ha jugado 63 partidos (49 de titular). Tiene 4 asistencias. No ocupa cupo de No Formado en México, pero las lesiones y la irregularidad han limitado su continuidad. Igor Lichnovsky: defensor central de 31 años. Llegó desde Tigres UANL en 2023. Ha jugado 56 partidos (51 de titular). Tiene 3 goles y una asistencia. Ocupa cupo de No Formado en México, y su bajo rendimiento y pérdida de titularidad hacen que sea candidato a salir. Víctor Dávila: atacante de 28 años. Fue fichado desde León en 2023. Ha jugado 49 partidos (27 de titular). Marcó 10 goles. Ocupa cupo de No Formado en México, y su inconsistencia hace que sea visto como posible moneda de cambio. Rodrigo Aguirre: delantero centro de 31 años. Llegó desde Rayados de Monterrey en 2024. Ha jugado 58 partidos (25 de titular). Marcó 10 goles y aportó una asistencia. Ocupa cupo de No Formado en México, y no logró consolidarse como el ‘9’ titular del equipo.