deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del juego 6 de La Serie Mundial 2025, hoy viernes 31 de octubre; marcador online y por internet

Sigue las acciones desde el Rogers Centre en el Juego 6 de la Serie Mundial 2025

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays.jpg
Juego 1 Serie Mundial 2025
Sebastian Cortés
Home Run Azteca
Compartir

La Serie Mundial 2025 regresa a Toronto, desde el Rogers Centre, los azulejos buscarán coronarse en el Clásico de Otoño, 32 años después de estar ausentes en la gran fiesta de la MLB.

El equipo del mexicano Alejandro Kirk llega con una ventaja de 3 juegos a 2 de los angelinos, solo necesitan ganar el juego de esta noche y así levantar el Trofeo del Comisionado.

El Play Ball está programado para las 18:00 horas (hora centro de México) donde Los Ángeles buscan empatar la serie y llevar el Clásico de Otoño a un séptimo y último juego.

MLB
Los Angeles Dodgers
Toronto Blue Jays
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×