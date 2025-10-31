Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del juego 6 de La Serie Mundial 2025, hoy viernes 31 de octubre; marcador online y por internet

La Serie Mundial 2025 regresa a Toronto, desde el Rogers Centre, los azulejos buscarán coronarse en el Clásico de Otoño, 32 años después de estar ausentes en la gran fiesta de la MLB.

El equipo del mexicano Alejandro Kirk llega con una ventaja de 3 juegos a 2 de los angelinos, solo necesitan ganar el juego de esta noche y así levantar el Trofeo del Comisionado.

El Play Ball está programado para las 18:00 horas (hora centro de México) donde Los Ángeles buscan empatar la serie y llevar el Clásico de Otoño a un séptimo y último juego.