Los Angeles Dodgers 1-0 Toronto Blue Jays: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Juego 2 de la Serie Mundial 2025; marcador online

Se disputa el Juego 2 de la Serie Mundial 2025. Los Dodgers vuelven a visitar el Rogers Centre para enfrentar a los Blue Jays. Tras el primer encuentro, el equipo de Toronto lleva ventaja luego de haber ganado el Juego 1 por pizarra de 11-4.

A lo largo del primer choque, ocho jugadores distintos conectaron imparables por parte de los Blue Jays, siendo sus turnos al bate lo que definieron el enfrentamiento. Sin embargo, al frente tienen a un equipo de Los Angeles que han dominado en la postemporada.