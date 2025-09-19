Los Dallas Cowboys alzan la mano para el regreso de la NFL a México en el Estadio Banorte

La NFL prepara su regreso a México en el 2026 luego de 4 años de ausencia, con la reapertura del Estadio Banorte en la Copa del Mundo de futbol la liga busca poner a dos de los equipos con mayor afición en nuestro país y los Dallas Cowboys buscan ser uno de los protagonistas.

“Lo más importante es tener a nuestros aficionados en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vamos allá tengamos a nuestra afición apoyándonos, eso nos hace sentir aún más cercanos a nuestros fans hispanos acá en los Estados Unidos. Esa es la parte más importante, queremos mostrarle a todos nuestros fans en este país lo que significan para los Dallas Cowboys”, señaló Jerry Jones, el dueño de los Cowboys.

México volverá a recibir un partido de la NFL en el 2026

Después de el último partido de la NFL en el 2022, la liga busca volver con un partido de alto nivel, además de la postulación del dueño de los Cowboys, los San Francisco 49ers también son una opción para jugar en la casa de la Selección Azteca y el Club América la próxima temporada.

“Cuando el Estadio Azteca esté listo vas a ver a los Dallas Cowboys allá", agregó el propietario Jerry Jones en el podcast

La última vez que la NFL estuvo en territorio Azteca el equipo de San Francisco venció 38-10 a los Cardinals de Arizona en el Estadio Banorte, ahora los Cowboys podrían aumentar su número de visitas a México con 4, siendo la última de ellas en el 2001.