deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Canelo Álvarez dijo que haría esto para recuperar sus cinturones: “Vamos, la acepto”

Canelo perdió sus cinturones ante Terence Crawford y dejó abierta la posibilidad de una futura revancha para ser el mejor boxeador de peso supermediano

Canelo Álvarez dejó un mensaje tras caer ante Terence Crawford
TV Azteca
Canelo Álvarez dejó un mensaje tras caer ante Terence Crawford
Rodrigo Acuña
Box Azteca
Compartir

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se quedó para nada conforme con la reciente derrota que sufrió ante Terence Crawford , perdiendo su último título de peso supermediano. Esta fue la tercera derrota que sufrió el mexicano en su carrera como pugilista profesional, luego de Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. Sin embargo, pese a la contundencia de su rival, Canelo dejó abierta la posibilidad de una revancha en el futuro.

Tras caer ante Crawford, el boxeador tapatío aseguró que está listo para una revancha: “Me siento grandioso, si lo volvemos a hacer sería grande, vamos otra vez, la acepto”. Posteriormente, Canelo se mostró confidente, asegurando que está fuerte y se siente bien desde lo físico. Sin embargo, no minimizó la jerarquía de su rival: “Fue un gran peleador y le doy todo el crédito”. Álvarez ganó 150 millones con esta pelea, una diferencia abismal respecto a lo que ganan Messi y Ronaldo en un año .

Saúl Canelo Álvarez
Instagram Canelo

Canelo Álvarez se mostró muy agradecido con el público que lo apoya y quienes estuvieron presentes en Las Vegas, Estados Unidos. Además, afirmó que esta derrota no cambiará la clase de boxeador que es: “Decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, solo quiero decir que ya gané porque tengo mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas”.

TE PUEDE INTERESAR:

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford rompió el Internet

La lucha que protagonizaron los boxeadores Canelo Álvarez y Crawford no fue solo un hito deportivo, sino que también fue un fenómeno de audiencia global. Distintos reportes internacionales aseguran que dicha pelea tuvo más de 41 millones de espectadores a través de la plataforma de streaming Netflix, convirtiéndose de esta manera en el combate por un título masculino más visto del siglo XXI.

¿Terence Crawford se retira del boxeo tras vencer a Canelo?

Tras la victoria ante el mexicano, Crawford tuvo una entrevista con Ariel Helwani y allí fue consultado sobre la posibilidad de retirarse del boxeo profesional y su respuesta fue inconclusa: “No sé, todavía está en el aire”, soltó. Y luego agregó: “Podría ser mi última pelea”.

Canelo Álvarez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
×
×