Canelo Álvarez dijo que haría esto para recuperar sus cinturones: “Vamos, la acepto”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se quedó para nada conforme con la reciente derrota que sufrió ante Terence Crawford , perdiendo su último título de peso supermediano. Esta fue la tercera derrota que sufrió el mexicano en su carrera como pugilista profesional, luego de Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. Sin embargo, pese a la contundencia de su rival, Canelo dejó abierta la posibilidad de una revancha en el futuro.

Tras caer ante Crawford, el boxeador tapatío aseguró que está listo para una revancha: “Me siento grandioso, si lo volvemos a hacer sería grande, vamos otra vez, la acepto”. Posteriormente, Canelo se mostró confidente, asegurando que está fuerte y se siente bien desde lo físico. Sin embargo, no minimizó la jerarquía de su rival: “Fue un gran peleador y le doy todo el crédito”. Álvarez ganó 150 millones con esta pelea, una diferencia abismal respecto a lo que ganan Messi y Ronaldo en un año .

Canelo Álvarez se mostró muy agradecido con el público que lo apoya y quienes estuvieron presentes en Las Vegas, Estados Unidos. Además, afirmó que esta derrota no cambiará la clase de boxeador que es: “Decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, solo quiero decir que ya gané porque tengo mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas”.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford rompió el Internet

La lucha que protagonizaron los boxeadores Canelo Álvarez y Crawford no fue solo un hito deportivo, sino que también fue un fenómeno de audiencia global. Distintos reportes internacionales aseguran que dicha pelea tuvo más de 41 millones de espectadores a través de la plataforma de streaming Netflix, convirtiéndose de esta manera en el combate por un título masculino más visto del siglo XXI.

¿Terence Crawford se retira del boxeo tras vencer a Canelo?

Tras la victoria ante el mexicano, Crawford tuvo una entrevista con Ariel Helwani y allí fue consultado sobre la posibilidad de retirarse del boxeo profesional y su respuesta fue inconclusa: “No sé, todavía está en el aire”, soltó. Y luego agregó: “Podría ser mi última pelea”.