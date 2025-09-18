Stephanie Vaquer peleará por el título con una persona muy especial entre el público; ¿de quién se trata?

El momento de Stephanie Vaquer por fin llegó a WWE, pues el próximo sábado un evento magistral de lucha libre le permitirá buscar un campeonato en la empresa estadounidense. Además, parte de la relevancia del combate fue lo declarado por la chilena, quien indicó que alguien especial estará en las gradas… y estaba hablando de su padre. Por eso aquí está la mejor información.

¿Por qué es especial la visita de Stephanie Vaquer del próximo sábado?

En una entrevista que dio a Insight con Chris Van Vilet en los días recientes, la nacida en Fernando, tiene una cita con la historia. Después de que Naomi confirmara que dejará vacante el cinturón por su embarazo, la empresa orquestó el Iyo Sky vs Stephanie Vaquer, esto para conocer a la nueva Campeona Femenina de la empresa.

Y si eso no es lo suficientemente especial, la peleadora sudamericana recibirá la visita de su señor padre. Muchos pensarán que si bien es algo especial tener a la familia en las gradas, no hay nada espectacular en eso. Sin embargo, Vaquer declaró que será la primera vez que su papá la verá pelear en un evento en vivo. Después de tantos años de carrera, su progenitor la verá hacer lo que mejor sabe en este evento.

¿Cuándo y dónde peleará Stephanie Vaquer por el cinturón?

La chilena peleará dentro de la cartelera preparada para el próximo sábado 20 de septiembre en Indianápolis. Esto en las actividades del Wrestlepalooza, donde después de los cambios de planes dentro de la WWE, se jugará la monarquía ante la japonesa.

¿Por qué Stephanie Vaquer no peleó por el cinturón en Clash In Paris?

Esto se provocó justamente por el anuncio de Naomi y su embarazo. Por ello uno de los grandes conflictos del sábado siguiente es el de la chilena. Muchos se preocuparon porque en semanas recientes no apareció de manera constante en los eventos de la WWE, sin embargo era porque estaban preparando la previa del Wrestlepalooza. Por ello, aunque ya campeonó en NXT, “La Primera” buscará el cinturón ya como parte estelar de la marca Raw, siendo elemento de la élite de la lucha profesional estadounidense.