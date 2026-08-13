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Fútbol

Los juegos que se disputarán HOY jueves 13 de agosto de la Leagues Cup 2026

Último día de actividad de la primera fase de la Leagues Cup 2026 y cinco equipos mexicanos entran en acción

Leagues Cup 2026
Leagues Cup 2026|--MexSport Agency--/MEXSPORT

Escrito por: Francisco Fernández

Último día de actividades de la primera ronda de la Leagues Cup 2026 y cinco equipos de la Liga BBVA MX entrarán en acción buscando completar esta fase ya con su destino en mano desde antes que suene el silbatazo inicial.

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América y Cruz Azul por su boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026

Solo una catástrofe dejaría fuera al América y a Cruz Azul de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 y es que ambos equipos disputan este jueves 13 de agosto su último partido con la clasificación en sus manos gracias a las dos victorias previas obtenidas.

Las Águilas se ubican en el tercer puesto, mientras que La Máquina es cuarta y solo en caso de que ambos equipos pierdan por una diferencia de goles considerable podrían ser relegados de la clasificación por Rayados y Bravos de Juárez, un escenario que luce poco probable.

Por su parte, en el fondo de la tabla se encuentran Tijuana, Santos Laguna y Necaxa que no tienen ninguna posibilidad de clasificación y que solo buscarán cerrar este torneo de forma digna.

En cuanto a la tabla de la MLS, Austin FC y Chicago Fire se jugarán el pase a la siguiente ronda, ya con Columbus Crew, Real Salt Lake y LAFC clasificados.

Los partidos de este jueves 13 de agosto en la Leagues Cup 2026

  • Philadelphia Union vs Santos Laguna | 17:00 horas
  • New York City vs Necaxa | 17:30 horas
  • Club América vs Austin FC | 18:30 horas
  • Cruz Azul vs Chicago Fire | 19:00 horas
  • Portland Timbers vs Tijuana | 20:30

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