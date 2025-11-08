¡SOPRESA! Los jugadores de Cruz Azul que no estarán en la próxima fecha FIFA con México

Dos nombres de peso en el esquema de Nicolás Larcamón quedaron fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos de la Fecha FIFA , Carlos Rodríguez y Jorge Sánchez, ambos pilares en Cruz Azul no lograron convencer al nuevo estratega nacional pese a su rol clave con La Máquina.

El caso de Charly Rodríguez llama la atención, el mediocampista ha tenido múltiples oportunidades con la Selección Mexicana, pero su rendimiento en el Tri no ha sido el mismo que con Cruz Azul, donde es pieza fundamental en la recuperación y generación de juego. En esta ocasión, Aguirre prefirió apostar por Fidel Ambriz, y Obed Vargas, joven mediocampista del Seattle Sounders que brilló con México en el Mundial Sub-20.

Por su parte, Jorge Sánchez parecía tener opciones de ir combinado nacional luego de tener minutos en Cruz Azul en las últimas jornadas del torneo regular, también fue recién renovar hasta 2028. Incluso se rumoró que el “Turco” Mohamed lo quería para reforzar a Toluca, sin embargo, su llamado no llegó. En su posición, el Aguirre se decantó por Kevin Álvarez e Israel Reyes como las variantes naturales por la banda derecha.

Los únicos jugadores de Cruz Azul convocados fueron Erick Lira, quien atraviesa un gran momento en el medio campo, y Jesús “Chiquete” Orozco, quien cerró fuerte el torneo y aprovechó la ausencia de Piovi para sumar minutos en el cierre del Apertura 2025.

¡Los ELEGIDOS! 🇲🇽💪



Estos son los convocados por Javier Aguirre para medirse a Uruguay y Paraguay en noviembre. La Selección Mexicana afronta dos pruebas importantes de cara al Mundial 2026.



¿Les gusta la lista? 👀#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/bg4GzT37VL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 7, 2025

Fecha FIFA para México

La Selección Mexicana se prepara para dos pruebas exigentes rumbo al Mundial de 2026. El primer compromiso será el sábado 15 de noviembre ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, será una dura evaluación para el medio campo tricolor, que enfrentará a figuras como Federico Valverde , Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez. Aunque en las últimos amistosos el Marcelo "Loco" Bielsa ha apostado por jóvenes promesas charrúas.

Posteriormente, México se medirá a Paraguay en el Alamodome de Texas, encuentro programado para las 19:30 horas (centro de México). Ambos rivales ya están clasificados al Mundial, por lo que servirán como un parámetro real para conocer el avance del equipo nacional bajo el mando del “Vasco”.

Los dos encuentros amistosos de México los podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.