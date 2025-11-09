Los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 9 de noviembre de 2025

En el cierre de la fase regular del Apertura 2025 , Santos Laguna será local ante Pachuca en el Estadio TSM Corona, los Guerreros afrontan el duelo sin opciones de avanzar, mientras que los Tuzos llegan con la posibilidad de alcanzar 25 puntos, cifra que podría modificar el orden del Play-In de la Liga MX, el juego está programado para iniciar a las 17:00 horas (hora centro de México)

Hasta antes de este partido, los cruces preliminares del Play-In son Xolos vs Pumas y Juárez vs Pachuca. Sin embargo, una victoria de los hidalguenses podría alterar ese panorama y mover posiciones dentro de la tabla general. El conjunto dirigido por el técnico mexicano Jaime Lozano acumula una campaña de seis triunfos, cuatro empates y seis derrota, además de un cierre irregular, donde solo ganó uno de sus últimos encuentros.

Santos, en contraste, quedó sin posibilidades matemáticas de acceder al Play-In y busca despedirse con una victoria frente a su afición. Los dirigidos por Francisco Rodríguez han tenido una temporada irregular, marcada por altibajos en el rendimiento colectivo, ganado solamente cinco partidos, empatando dos y perdió 9 partidos en el Apertura 2025

¿Cómo va la Liguilla del Apertura 2025?.

La pelea por el liderato general se resolvió con varios resultados decisivos en la jornada sabatina. Toluca venció 2-0 al América y se convirtió en el superlíder del torneo por segunda vez en el año. Tigres superó a Atlético de San Luis con una goleada de de 3-1 terminando en la segunda posición de la tabla general.

Chivas también cerró con triunfo tras derrotar a los Rayados de Monterrey con goles de “La Hormiga” González, quien se convirtió en campeón de goleo del Apertura 2025 junto a Paulinho y Joao Pedro, con 12 anotaciones cada uno. El partido también marcó el regreso de Javier “Chicharito” Hernández al gol, anotando el cuarto y definitivo gol del encuentro.

Pumas sorprendió al vencer 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo con polémicas incluidas, los auriazules remontaron en los últimos minutos con un gol de Alan Medina al minuto 85 y lograron colarse de forma agónica al Play-In. El portero Kevin Mier salió lesionado tras una fuerte barrida del panameño Adalberto Carrasquilla, mientras que el delantero mexicano José Juan Macías abandonó el campo con una lesión de rodilla tras un aparatoso choque contra el argentino José Paradela, aún sin tener un diagnóstico claro de ambos jugadores.