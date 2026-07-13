Los partidos de Semifinales del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM se reanuda este martes 14 de julio, luego de dos días de descanso, con el enfrentamiento entre las Selecciones de Francia vs España y un día después a Inglaterra midiéndose contra Argentina por las Semifinales del Campeonato del Mundo que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Las Semifinales del Mundial 2026 a través de la señal de TV Azteca

Solo queda un último paso antes de llegar a la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA y los cuatro mejores equipos del mundo se enfrentan en la instancia de Semifinales para definir a los dos equipos que avanzaran al partido por el título y a los que tendrán que conformarse con el juego por el tercer lugar.

El martes 14 de julio se verán las caras las Selecciones de Francia y España en el Estadio de Dallas en un duelo de poder a poder que pondrá cara a cara a Kylian Mbappé contra Lamine Yamal.

Un día después, el miércoles 15 de julio, se medirán Argentina e Inglaterra en un esperado encuentro entre Lionel Messi y Harry Kane que reescribirá una de las rivalidades deportivas, culturales, sociales y políticas más arraigadas de los últimos años.

No te pierdas los partidos entre las Selecciones de España y Francia este martes 14 de julio a partir de las 12:40 horas, tiempo del centro de México, y de Inglaterra y Argentina a la misma hora, pero del miércoles 15 de julio, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Francia vs España

Martes 14 de julio

12:40 horas

TV Azteca

Inglaterra vs Argentina

Miércoles 15 de julio

12:40 horas

TV Azteca

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