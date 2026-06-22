Los resultados de HOY domingo 21 de junio en el Mundial 2026

La jornada de este domingo 21 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM dejó una de las más grandes campanadas en la historia de las justas mundialistas cuando la Selección de Cabo Verde le sacó el empate 2-2 a Uruguay y se mantiene con serias posibilidades para avanzar a los Dieciseisavos de Final.

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Resultados de este domingo 21 de junio en el Mundial 2026

La Selección de España regresó a la senda del triunfo y sumó su cuarta victoria en Mundiales desde que fueron campeones del mundo en Sudáfrica 2010 al aplastar 4-0 a Arabia Saudita luego de un decepcionante debut ante la sorprendente Cabo Verde.

Por su parte, el pequeño equipo africano que está debutando en este Mundial puso en graves aprietos a su similar de Uruguay al que le sacó un empate 2-2 abriendo el marcador con un golazo de tiro libre que obligó a los charrúas a sacar la garra; sin embargo, un error de Fernando Muslera le regresó la ilusión a los caboverdianos.

En el Grupo G, Bélgica volvió a decepcionar al empatar sin goles frente a Irán en un partido en donde se le anuló un gol a Mehdi Taremi a los 25 minutos que pudo cambiar el rumbo de la historia. Ngoy dejó a los belgas con un hombre menos al 66'.

Finalmente, el duelo que terminó la jornada dominical fue el que enfrentó a las selecciones de Egipto y Nueva Zelanda con los Faraones obteniendo su primer triunfo en cuatro participaciones en Copas Mundiales y tomando de manera momentánea la cima del Grupo G con cuatro unidades.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt - BC Place, Vancouver, Canada - June 21, 2026 Egypt’s Mahmoud Trezeguet celebrates scoring their third goal with teammates IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin|ANNE-MARIE SORVIN/IMAGN IMAGES via Reuters

Resultados del domingo 21 de junio en el Mundial 2026

España 4-0 Arabia Saudita

Bélgica 0-0 Irán

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Nueva Zelanda 1-3 Egipto



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