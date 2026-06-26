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Los resultados de HOY jueves 25 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Terminó otro día de actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la fase de 16vos de Final comienza a tomar forma

Soccer: FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany
Jun 25, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; Ecuador defender William Pacho (6) and defender Felix Torres (2) celebrate after defeating Germany in a Group E match of the 2026 FIFA World Cup at New York New Jersey Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images|Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó otro día de actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la fase de Dieciseisavos de Final comienza a tomar forma luego de seis partidos de este jueves 25 de junio en donde se definieron los Grupos D, E y F con la heroica victoria de Ecuador ante Alemania.

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Los resultados del jueves 25 de junio del Mundial 2026

La Selección de Ecuador consiguió el resultado que necesitaba al derrotar 2-1 a Alemania y avanzar entre los mejores terceros de grupo y ahora espera a conocer al rival al que enfrentará en la instancia de los Dieciseisavos de Final.

A la misma hora y en el otro partido del Grupo E, Costa de Marfil sepultó las aspiraciones de Curazao de seguir con vida en el Mundial y se impuso por 2-0 a los caribeños.

En actividad del Grupo F, los Países Bajos vencieron 3-1 a Túnez para avanzar primeros de su sector, mientras que los africanos se retiran como el peor equipo de la competencia.

Por su parte, Japón empató ante Suecia y los Samuráis Azules se enfrentarán ante Brasil en los Dieciseisavos de Final, mientras que los europeos calificaron como terceros del grupo.

Países Bajos vs Marruecos
Crédito: Mexsport

Finalmente, el Grupo D cerró la actividad de este jueves con empates en sus diferentes flancos y los Estados Unidos se privaron de la oportunidad de concretar su fase con paso perfecto al caer en el último minuto ante Turquía.

En el otro duelo, Paraguay y Australia no se hicieron daño, lo que le dio el pase a ambos equipos a la siguiente ronda.

  • Curazao 0-2 Costa de Marfil
  • Ecuador 2-1 Alemania
  • Japón 1-1 Suecia
  • Túnez 1-3 Países Bajos
  • Paraguay 0-0 Australia
  • Turquía 3-2 Estados Unidos

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