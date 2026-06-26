Los resultados de HOY jueves 25 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Concluyó otro día de actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la fase de Dieciseisavos de Final comienza a tomar forma luego de seis partidos de este jueves 25 de junio en donde se definieron los Grupos D, E y F con la heroica victoria de Ecuador ante Alemania.

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Los resultados del jueves 25 de junio del Mundial 2026

La Selección de Ecuador consiguió el resultado que necesitaba al derrotar 2-1 a Alemania y avanzar entre los mejores terceros de grupo y ahora espera a conocer al rival al que enfrentará en la instancia de los Dieciseisavos de Final.

A la misma hora y en el otro partido del Grupo E, Costa de Marfil sepultó las aspiraciones de Curazao de seguir con vida en el Mundial y se impuso por 2-0 a los caribeños.

En actividad del Grupo F, los Países Bajos vencieron 3-1 a Túnez para avanzar primeros de su sector, mientras que los africanos se retiran como el peor equipo de la competencia.

Por su parte, Japón empató ante Suecia y los Samuráis Azules se enfrentarán ante Brasil en los Dieciseisavos de Final, mientras que los europeos calificaron como terceros del grupo.

Crédito: Mexsport

Finalmente, el Grupo D cerró la actividad de este jueves con empates en sus diferentes flancos y los Estados Unidos se privaron de la oportunidad de concretar su fase con paso perfecto al caer en el último minuto ante Turquía.

En el otro duelo, Paraguay y Australia no se hicieron daño, lo que le dio el pase a ambos equipos a la siguiente ronda.

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

Japón 1-1 Suecia

Túnez 1-3 Países Bajos

Paraguay 0-0 Australia

Turquía 3-2 Estados Unidos

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