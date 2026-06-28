Los resultados de HOY sábado 27 de junio del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio terminó oficialmente la instancia de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con sorprendentes resultados como la victoria de la República Democrática del Congo y dos espectaculares empates entre Colombia vs Portugal y Argelia vs Austria.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Las Selecciones calificadas a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Colombia vs Portugal | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Resultados de este sábado 27 de junio del Mundial 2026

Este sábado se definieron los últimos tres sectores de la Fase de Grupos que dejó como calificados a Inglaterra, Croacia, Ghana, Colombia, Portugal, RD Congo, Argelia, Austria y Argentina.

En los primeros juegos de la jornada, Croacia derrotó a Ghana para avanzar como segundo del sector, mientras que Inglaterra superó a Panamá,

Más tarde se enfrentó Colombia en contra de Portugal en un partido que terminó con empate sin goles, pero que resultó sumamente atractivo, mientras que la República Democrática del Congo ganó su primer partido en la historia de los Mundiales al superar a Uzbekistán y superar la Fase de Grupos.

Finalmente, el Grupo G cerró la actividad sabatina con el enfrentamiento entre Argentina y Jordania con victoria para la Albiceleste por 3-1. Por su parte, Austria y Argelia igualaron 3-3 en un dramático partido que le dio el pase a ambos.

Resultados del Día

Croacia 2-1 Ghana

Panamá 0-2 Inglaterra

Colombia 0-0 Portugal

RD Congo 3-1 Uzbekistán

Argelina 3-3 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 tras la Fase de Grupos

