Los tres jugadores más valiosos de la Liga MX fueron convocados a la Selección Mexicana

Coherencia en la convocatoria de los futbolista de la Liga MX por parte de Javier Aguirre en el plano económico. Los tres jugadores más valiosos del circuito nacional están en la lista del 'Vasco'. Armando González de las Chivas del Guadalajara, Erik Lira de Cruz Azul y Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana son el top 3 de activos más caros de la Primera División en nuestro país y estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Armando González del 'Rebaño Sagrado' es el jugador más caro de toda la Liga MX con un valor de 15 millones de euros. El actual subcampeón de goleo es la esperanza de gol en los años venideros y sus buenos números de cara al arco lo posicionan en un lugar de privilegio. Seguido de la 'Hormiga', aparece el canterano de los Pumas de la UNAM y hoy capitán de la Máquina Celeste con un costo de 12 mde. De hecho, Lira tendría los días contados en el futbol mexicano y podría jugar en Europa el siguiente semestre.

Finalmente, aparece la 'joya' del futbol mexicano; Gillberto Mora. El volante del cuadro fronterizo está tasado en 10 mde y ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad. De hecho, se habla de una posible transacción histórica cuando cumpla los 18 años en la que podría ser la operación más cara de un futbolista nacional que salga de la Liga MX al futbol del extranjero.

Marcel Ruiz también vale 10 mde según la misma fuente, sin embargo, no le alcanzó para llenarle el ojo a Aguirre y su cuerpo técnico debido a los problemas físicos que tiene desde hace unas semanas.