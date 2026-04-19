¿Relación rota? Lucas Ocampos niega saludo a su entrenador y estalla la polémica en Rayados

Rayados atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La derrota 3-1 que sufrió frente a Pachuca en el Estadio BBVA dejó a los regios sin posibilidades de clasificarse a la Liguilla del Clausura 2026 a falta de dos jornadas. Sumaron su octavo partido consecutivo sin conocer la victoria y, como si fuera poco, Lucas Ocampos dejó entrever su delicada relación con el entrenador de Monterrey.

La tensión en Sultana del Norte crece cada vez más y un gesto del jugador argentino ya recorre las redes sociales. Resulta que Ocampos le negó el saludo a Nicolás Sánchez luego de que éste tomara la decisión de sacarlo del terreno de juego en el minuto 78 de partido. Incluso las imágenes de la transmisión captaron al delantero reclamando en voz baja en su camino al banquillo, dejando a la vista la fractura en el vestidor regiomontano.

Lucas Ocampos le quito la mano a Nico Sánchez tras sacarlo de cambio pic.twitter.com/X09gCuet5e — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) April 19, 2026

No es la primera vez que el futbolista argentino queda en el ojo del huracán. Viene de ser señalado por gestos despectivos hacia la afición de Rayados en la derrota que sufrieron frente a Atlético San Luis en la Jornada 13. Además, su desempeño en el terreno de juego tampoco está a su favor, habiendo marcado un solo gol en doce partidos disputados a lo largo del Clausura 2026.

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El enojo de Ocampos podría justificarse debido a que venía de marcar el único gol de Monterrey en la caída frente a los Tuzos. Sin embargo, este gesto lo aleja cada vez más de la titularidad y pone en juego su futuro en territorio regio. Serán días difíciles para Rayados, equipo que no quedaba fuera de la Fiesta Grande desde el Apertura 2016 cuando finalizaron la Fase Regular en la novena posición y con 25 puntos.

Rayados cae contra Pachuca en la Jornada 15 del Clausura 2026|Crédito: Liga BBVA MX

El duro presente de Rayados

Monterrey está lejos de su mejor versión y por mucho. En el actual torneo suman apenas 15 unidades de 45 posibles y encadenan ocho partidos consecutivos sin ganar. En el medio aparece la eliminación en Concacaf Champions Cup a manos de Cruz Azul y ahora quedarán fuera de competencia de forma temprana en la Liga BBVA MX.

El primer semestre de Rayados será para el olvido, teniendo en cuenta que gozan de una de las plantillas más valiosas de todo el futbol mexicano. Jugadores de gran calibre como Sergio Canales, Anthony Martial y el propio Ocampos no pudieron marcar la diferencia y todas las aspiraciones se volcarán a la segunda etapa del 2026.

