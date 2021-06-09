Se llama Bianca Sophia y es la hija de Santino Marella ex-WWE | FOTOS

Se llama Bianca Sophia Carelli, es de origen italiano, paquestaní y además de dedicarse a la nutrición y el modejale, es luchadora profesional, hija de Santino Marella, estrella de WWE por varios años.

Fotos de Bianca Sophia en Instagram

Su nombre es Bianca Sophia Carelli.

Es hija del exluchador profesional Anthony Carelli.

Él es mejor recordado como Santino Marella en WWE, donde estuvo 11 años.

Bianca Sopha es también luchadora profesional.

Es originaria de Canadá, pero con orígenes italianos y paquistanís.

Además de entrenar lucha libre, es nutrióloga certificada.

También ha sido conductora de varios programas y algunos roles de actuación.

En 2021 se volvió viral, cuando su padre pidió en redes sociales que WWE la contratara.

Bianca tiene una cuenta de Only Fans gratuita, donde puedes donar a sus contenidos.

Además le gusta mostrar un lado sexy dentro y fuera del ring.

¿La veremos pronto en alguna empresa más grande?

¿Te gustaría verla en México con Lucha Azteca?

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La puedes encontrar como biancaasophiaa

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