All My Children, NCIS: New Orleans y Agent Carter en su historial.

All My Children, NCIS: New Orleans y Agent Carter en su historial.

Late Show with David Letterman, Sex and the City, Bloodline...

Late Show with David Letterman, Sex and the City, Bloodline...

Ella es Sarah Schreiber, presentadora de lucha libre ¡Conócela en FOTOS!

Sarah Schreiber es presentadora, entrevistadora y conductora de WWE. Checa sus mejores fotos de Instagram y conoce un poco más sobre su carrera.

Conoce mejor a Sarah Schreiber, presentadora y conductora de WWE, empresa de lucha libre estadunidense. Encuentra en esta galería sus mejores fotos de Instagram.

¡Conoce más de Sarah Schreiber!

Sarah nació el 31 de mayo de 1983.

Es originaria de Nutley, New Jersey, Estados Unidos.

Se graduó de la Universidad de Miami.

Con estudios de Arte y Teatro Musical.

Tiene estudios de canto, instrumentos y actuación.

Su carrera en la actuación comenzó en 2006.

Ha aparecido en varias series y películas.

Aunque todos sus roles han sido pequeños.

Late Show with David Letterman, Sex and the City, Bloodline...

All My Children, NCIS: New Orleans y Agent Carter en su historial.

En 2018 firmó contrato con WWE.

Desde entonces empezó a aparecer como entrevistadora.

Principalmente en RAW, uno de los shows de WWE.

También es conductora de varios especiales.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 150 mil seguidores.

Encuéntrala como sarahschreiber

Checa más galerías: Tessa Blanchard: Belleza, poder y tradición ¡Conócela en FOTOS!