Rhea Ripley, el presente y futuro de la lucha libre en WWE | FOTOS

Checa las mejores fotos de Rhea Ripley en Instagram, luchadora austaliana de apenas 24 años y que ya es campeona femenil en WWE y apunta a marcar época en la empresa y el deporte.

Mejores fotos de Rhea Ripley

Su nombre verdadero es Demi Bennett.

Nació el 11 de octube de 1996.

Es originaria de Adelaide, Australia.

En 2013 con apenas 16 años, comenzó su carrera como luchadora.

Entre 2013 y 2017 luchó en varias empresas de su país.

Además realizó varios tours internacionales para ganar experiencia.

En 2017, firmó contrato con WWE, tenía apenas 20 años.

Su debut fue ese mismo año en el torneo femenil Mae Young Classic.

Participó también en la edición 2018, llegando a la final.

A finales de 2018 se convirtió en la primera Campeona Femenil de NXT UK.

En diciembre de 2019 ganó el Campeonato Femenil de NXT.

En Wrestlemania 37 en 2021, ganó el Campeonato Femenil de WWE RAW.

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