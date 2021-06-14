¡Conócela! Melissa Santos, bella presentadora de lucha libre | FOTOS

Originaria de Nicaragua, Melissa Santos saltó a la fama en 2012 como presentadora del proyecto Lucha Underground, además es esposa del luchador Brian Cage. Checa sus mejores fotos de Instagram.

Fotos de Melissa Santos.

Nació el 17 de mayo de 1984.

Es originaria de Nicaragua, donde nació y creció.

En 2006 se mudó a Estados Unidos.

Donde comenzó una carrera en la actuación y conducción.

En 2012 empezó su vida en el mundo de la lucha libre.

Principalmente como conductora y presentadora en el ring.

En 2013 debutó también como luchadora.

Estuvo algunos encuentros en la empresa Women of Wrestling.

En 2014 debutó en el proyecto Lucha Underground.

Durante 4 temporadas fue la presentadora oficial en el ring.

Además estuvo involucrada en varias historias del show.

En 2016 fue parte de Lucha Libre Triple A.

Como presentadora de Lucha Libre World Cup.

Desde 2016 está en una relación con Brian Cage.

Juntos tienen una hija y presumen su tiempo juntos.

¿Ya la sigues en Instagram?

Tiene más de 140 mil seguidores.

Encuéntrala como melissasantosofficial

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