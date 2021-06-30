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Tenille Dashwood, de Australia para el mundo ¡Conócela en FOTOS!
Checa las mejores fotos de Instagram de Tenille Dashwood, luchadora profesional de Australia y que pertenece a Impact Wrestling. ¿Ya la conocías?
Ella es Tenille Dashwood, luchadora profesional originaria de Victoria, Australia. Nació el 01 de marzo de 1989 y comenzó a entrenar, cuando apenas tenía 13 años y debutó de manera profesional a los 15 años, en 2005.
En 2008 y 2011 viajó a Canadá, para entrenarse con la layenda de la lucha libre, Lance Storm. Y empezó a luchar de manera más regular en Australia, Estados Unidos y otros países. En 2011 con 22 años, firmó contrato con WWE y se mudó de manera permanente a Estados Unidos.
Tenille Dashwood como Emma en WWE
Tenille fue parte de WWE durante más de 6 años, entre 2011 y 2017. Luchó bajo el nombre de Emma en todas las marcas de esta empresa, NXT, RAW y Smackdown, aunque nunca logró ganar un campeonato. Tras una ausencia en el ring, firmó con Impact Wrestling en 2019, donde se ha mantenido en los últimos años.
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