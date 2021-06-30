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Deonna Purrazzo, la campeona de Impact Wrestling ¡Conócela en FOTOS!
Checa las mejores fotos de Instagram de Deonna Purrazzo, luchadora de Impact Wrestling y que buscará ser Reina de Reinas en Lucha Libre Triple A y Lucha Azteca.
Deonna Purrazzo es una luchadora profesional, originaria de New Jersey, Estados Unidos. Nació el 10 de junio de 1994 y comenzó a practicar lucha libre a los 18 años, en 2012.
Deonna ha luchador en las empresas más importantes del mundo. WWE, Ring of Honor, TNA (ahora Impact Wrestling), World Wonder Ring Stardom en Japón y muy próximamente, en Lucha Azteca, pues será parte de Triplemanía XXIX.
Deonna Purrazzo, belleza y rudeza en el ring
Entre 2018 y 2020 tuvo contrato con WWE, tras hacer varias apariciones y pruebas desde 2014. Fue parte de la marca NXT de esta empresa y en dos años, solamente tuvo 16 luchas en televisión, pues no recibió las oportunidades esperadas. Ese mismo año regresó a Impact Wrestling, donde ha tenido mucho éxito, ha sido dos veces Campeona de las Knockouts, el título femenil de la empresa.
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