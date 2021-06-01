Tessa Blanchard: Belleza, poder y tradición ¡Conócela en FOTOS!

Tessa Blanchard es una luchadora de tercera generación y heredera de un gran legado en el mundo de la lucha libre. Checa sus mejores fotos de Instagram y conócela mejor.

Las mejores fotos de Tessa Blanchard

Tessa Blanchard nació el 26 de julio de 1995.

Es originaria de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Su abuelo fue Joe Blanchard, luchador de los 50 y 60 y después promotor.

Su padre es Tully Blanchard, luchador en los 70 y 80, con gran éxito.

Además, su padrastro es Magnum T.A., leyenda de la lucha libre.

Antes de empezar a luchar, trabajaba como mesera en diferentes restaurantes.

Cuando cumplió 18 años en 2013, empezó a entrenarse de manera secreta.

Su debut oficial fue a mediados de 2014 y desde entonces a estado en empresas independientes.

También ha tenido varias participaciones con WWE entre 2016 y 2017.

Luchó en Japón con la empresa World Wonder Ring Stardom.

También ha estado en México con Lucha Libre Triple A.

Entre 2018 y 2020 estuvo en Impact Wrestling.

Ahí fue la primera mujer en ganar el Campeonato Mundial varonil.

Además ha sido Reina de Reinas en AAA y Campeona Knockouts en Impact.

Desde agosto de 2020 se casó con el luchador mexicano Daga.

La pareja pasa su tiempo entre México y Estados Unidos.

¿Ya la sigues en Instagram?

Encuéntrala como @tessa_blanchard

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