McKenzie Mitchell, la bella conductora de WWE ¡Conócela en FOTOS!

Ella es McKenzie Mitchell, conductora y reportera de la empresa de lucha libre WWE. Checa en esta galería sus mejores fotos de Instagram y algunos datos sobre ella.

Conoce a McKenzie Mitchell de WWE

No hay muchos datos sobre su carrera antes de WWE.

Pero antes de estar en esta empresa, estuvo en otra de lucha libre.

Hace algunos años fue parte de Impact Wrestling.

En esta empresa estuvo de 2017 a 2019.

Donde también realizaba entrevistas backstage para televisión y redes sociales.

En 2020 se unió a WWE con el mismo empleo.

Regularmente está en NXT, una de las marcas de WWE.

Pero también ha estado en RAW, WWE Now y otros shows de la empresa.

A nivel personal, tiene un noviazgo con Vic Joseph.

Él también es comentarista de WWE, en NXT.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 100 mil seguidores.

Encuéntrala como @mckenzienmitchell