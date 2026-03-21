Esta ha sido la lucha más vista en la historia de la WWE

Hablar de la lucha más vista en la historia de la WWE no es tan sencillo como parece. A lo largo de las décadas, la empresa ha dominado distintos formatos de consumo: desde la televisión por cable en los años 90, hasta las plataformas digitales y los eventos masivos de la actualidad.

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Por eso, el concepto de "la más vista" puede variar según el contexto. No es lo mismo medir audiencia televisiva en lucha libre que reproducciones en internet o asistencia en vivo. Pero existen combates y eventos que han marcado récords históricos y siguen siendo referencia dentro del entretenimiento deportivo.

WWE: esta es la lucha más vista en TV y en plataformas digitales

En términos de televisión por cable, el combate entre "Stone Cold" Steve Austin y The Undertaker, emitido el 28 de junio de 1999 en Monday Night Raw, es considerado el más visto de la historia. Alcanzó un rating de 9.5, lo que equivale a aproximadamente 10.7 millones de espectadores simultáneos.

El contexto de este combate fue clave: se desarrolló durante la Attitude Era. Esta fue una de las etapas más populares de la WWE, marcada por la intensa competencia con WCW y un auge sin precedentes en la audiencia.

Pero en la era digital el panorama cambia. El combate entre John Cena y The Rock vs. The Miz y R-Truth en Survivor Series 2011 se ha convertido en el más visto en plataformas como YouTube. Este enfrentamiento ha superado las 208 millones de visualizaciones en el canal oficial de WWE.

Además, John Cena destaca como una de las figuras más relevantes en el entorno digital. El legendario luchador ha acumulado más de 13 mil millones de reproducciones en sus combates dentro de la plataforma.

WrestleMania y el récord moderno de audiencia global en WWE

Más allá de luchas individuales, los eventos de la firma también han alcanzado cifras históricas. Un ejemplo reciente es WrestleMania 41 (2025), que se consolidó como el evento más exitoso en la historia de la WWE en términos de alcance global.

Celebrado en Las Vegas, el evento reunió a 124,693 aficionados durante sus 2 noches, marcando un récord de asistencia. Además, registró un incremento del 114% en visualizaciones respecto a la edición anterior. Por eso se convirtió en el WrestleMania más visto hasta la fecha.