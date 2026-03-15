Así se vivió el primer 619 que Rey Mysterio hizo en la WWE

Una de las leyendas más importantes en la historia de la WWE y de la Lucha Libre mexicana, encontró uno de los movimientos finales más característicos de los últimos años. Por eso, la primera vez que ocurrió quedará guardada para la historia, pues fue el inicio de una carrera llena de glorias. Así se vivió el primer 619 que Rey Mysterio hizo en la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Cuándo se dio el primer 619 de Rey Mysterio en WWE?

Aunque duela siquiera pensarlo, el adiós de la leyenda se encuentra más cercano que nunca. Sigue luchando, dando un nivel espectacular y siendo pieza clave de historias secundarias, pero manteniendo un nivel de lucha espectacular. Ante dicha situación, es momento de recordar el día que la magia inició con su famoso 619.

Fue un 25 de julio de 2002 cuando el nacido en San Diego se enfrentó a Chavo Guerrero para debutar en WWE, específicamente en una noche de SmackDown. Y justamente para terminar la velada con triunfo sobre otro de los miembros de la dinastía Guerrero, utilizó por primera vez el característico movimiento final y ganó por la vía del conteo.

En esos años el movimiento era básicamente el mismo de lo que se ve en la actualidad. Sin embargo, tenía el plus de que tras golpear con las piernas el rostro del rival, se subía a la tercera cuerda, se lanzaba y hacía una hurracarrana. Aunque poco a poco el nivel de esa parte final cambió a simples planchas o lances más sencillos.

REY MYSTERIO HITTING THE FIRST EVER 619 WAS ABSOLUTE CINEMA 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cLDtCCM5UQ — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) March 10, 2026

¿Qué significa el 619 de Rey Mysterio?

En una entrevista concedida en diciembre de 2025, el amo del 619 explicó que su movimiento lo hacía desde la escena independiente y que fue gracias a la inspiración de un truco que hacía Súper Astro. Posteriormente, fue Damián 666 quien lo animó a que lo hiciera con un rival arriba de la segunda cuerda.

Mientras que el nombre del movimiento tiene relación con el código de teléfono con el que iniciaba la zona de San Diego, en los Estados Unidos. Recordando que es el lugar donde nació y del cual siempre ha presumido como sus raíces… además de su ascendencia claramente mexicana.