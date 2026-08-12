Luchador Chispazo sufre escalofriante lesión al intentar un vuelo hacia afuera del ring

El luchador Chispazo, popular al norte de México, ha sufrido una terrible lesión mientras desplegaba su estilo aéreo en la Arena Coliseo de Reynosa en Tamaulipas. El terrible momento que podría terminar con su carrera dejó atónitos a los aficionados asistentes e inclusive sus rivales dejaron atrás el combate para ayudar a Chispazo.

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Todo sucedió en una secuencia propia de la lucha libre, cuando rivales y compañeros esperaban a las afueras del ring para recibir el vuelo, que en este caso era del luchador Chispazo quien aparentemente con seguridad se encarreró para salir en vuelo por arriba de la tercera cuerda.

El tipo de ejecución, era un giro mortal hacia afuera pero apoyando un pie en la segunda cuerda pero por dentro del ring, lo que se vuelve muy visto por el impulso, pero del mismo modo los riesgos son enormes.

Y precisamente esop sucedió con Chispazo pues la pierna derecha que es la tiene el impulso se le resbaló de la cuerda y la inercia llevó todo su cuerpo hacia el frente, generando una palanza desgarradora que hizo estremecer hasta al réferi, quien intentó ayudar pero poco podía hacer.

El luchador Chispazo quedó colgando instantes y se veía su pierna con una curva hacia afuera lo que indicaba que la rodilla estaba muy afectada y acompañado de ello el grito de dolor hizo que el ambiente fuera de horror en Reynosa.

Asistencias se llevaron a Chispazo, quien con mucho dolor se despidió de la afición

Casi de inmediato como se percibe en videos, se ve como llegan las asistencias médicas, se lo llevan en camilla y buscan realizar acciones para aliviar el dolor; además quitaron la tensión de su equipo en botas y máscara.

En la camilla, Chispazo fue ovacionado y se dio el tiempo de pedir la detención de la camilla para elevar la mano y agradecer el apoyo de la afición que fue solidaria con el terrible momento.