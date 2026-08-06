Luchador Emperador Azteca SUFRE ESPELUZNANTE LESIÓN en pleno ring

El luchador Emperador Azteca sufrió de una grave lesión en pleno ring, el pasado sábado 1 de agosto en la Arena López Mateos, de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que fue llevado a un hospital y operado, por lo que estará alejado algunas semanas o meses de la acción deportiva.

Emperador Azteca, quien se caracteriza por el cuidado de su físico y lo presentable de su personaje, máscaras y equipo, además de su calidad como luchador, tuvo un descenlace de combate muy amargo que lo llevó a un accidente propia del deporte de los costalazos.

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¿Cómo sucedió REALMENTE la lesión de EMPERADOR AZTECA?

El luchador Emperador Azteca se lesionó cuando sucedía el momento definitivo de la lucha llegaba, así mientras Oni El Bendito aplicó un castigo aéreo hacia afuera del ring a Argenis, Emperador se lanzó en plancha sobre Karonte y presuntamente al caer a la lona ocurrió un movimiento que llevó su clavícula a desplazarse.

Inmediatamente se observa que siente algo, mueve el brazo hacia arriba y se lleva la otra mano a la zona de la lesión, procede a intentar levantar a Karonte para aplicar un bombazo y aunque lo realiza, se identica claramente que se le dificulta el movimiento por la lesión que recién había sucedido.

Oni El Bendito remata la acción para obtener la victoria, pero al buscar a Emperador para celebrar, se percata que está tendido en la lona y observa la lesión con el hueso entre clavícula y hombro derecho desplazado. Junto a esa espeluznante imagen también los gritos de dolor y ayuda del luchador marcaron el final de esa lucha.

Las asistencias ingresaron de inmediato, dos paramédicos lo valoraron en el ring y una vez retirado procedieron a trasladarlo a un hospital para la atención médica.

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El video de la lesión de Emperador Azteca

La lesión sucedió durante el evento del 1 de agosto de Alianza Lucha Libre, y en sus redes sociales se encuentra un video que revela cómo pasó el accidente propio de un deporte de tanta exigencia y riesgo como es el de la lucha libre.

Las palabras de Emperador Azteca en el hospital tras la lesión

Emperador Azteca en un mensaje, se mostró motivado por salir de este bache que pausará su carrera deportiva. Agradeció a su familia y a Oni El BENDITO por auxiliarlo y asistirlo para sacarlo en camilla cuando necesitó su ayuda.

"Prometo regresar mas fuerte que nunca mas motivado y mas comprometido con todos y cada uno de ustedes, porqueue amo y bendigo a la SEÑORA LUCHA LIBRE", sentenció Emperador Azteca en sus redes sociales.