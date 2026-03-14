El luchador a la que la WWE le cambió el nombre: ¿de quién se trata?

La WWE suele realizar cambios de nombre a sus superestrellas cuando comienzan a consolidar un personaje dentro de la empresa. Estos ajustes forman parte de la estrategia creativa para construir identidades que puedan desarrollarse dentro de las historias y el universo del entretenimiento deportivo.

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En los últimos días, un nuevo caso generó curiosidad entre los seguidores de la compañía. Todo comenzó cuando se dio a conocer que la empresa había registrado la marca Myka Lockwood. Esto provocó especulaciones sobre qué talento utilizaría ese nombre en la programación de la compañía.

Finalmente, la incógnita fue despejada y se confirmó que la identidad corresponde a una joven luchadora que ya forma parte del proyecto de desarrollo de WWE NXT: Bayley Humphrey. La deportista inicia una nueva etapa.

Myka Lockwood: la nueva identidad de Bayley Humphrey en WWE NXT

Humphrey es conocida por haber participado en la segunda temporada del programa WWE: Legends and Future Greats. Este espacio busca desarrollar nuevos talentos para el futuro de la empresa. Lockwood llegó a la firma a través del programa WWE NIL (Next In Line): una iniciativa que recluta atletas universitarios con potencial para convertirse en luchadores profesionales.

Desde su incorporación, ha participado en varios eventos en vivo de NXT. Allí el equipo creativo ha buscado darle oportunidades para desarrollar su personaje y ganar experiencia en el ring.

¿Cómo ha sido el desempeño reciente de Myka Lockwood en WWE?

La nueva superestrella ha comenzado a tener mayor presencia dentro de los eventos en vivo de la marca de desarrollo de WWE. Uno de sus momentos más destacados ocurrió cuando ganó una Battle Royal en un NXT Live Event. Esto le permitió convertirse en contendiente número uno al Campeonato Femenino de NXT.

Sin embargo, la oportunidad por el título se disputó esa misma noche frente a Jacy Jayne, combate en el que Lockwood no logró quedarse con la victoria. A pesar de ello, su participación fue vista como una señal de que la empresa continúa apostando por su crecimiento dentro del roster.

En su aparición más reciente, durante el NXT Live Event realizado el 20 de febrero en Dade City, Florida, Myka Lockwood hizo equipo con ZaRuca (Sol Ruca y Zaria) para enfrentar a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid). El equipo de luchadora con nueva identidad logró llevarse la victoria, sumando un resultado positivo en su desarrollo dentro de la marca.