¿Muy cercano a la realidad? Esto es lo que dicen del WWE 2K26

Han pasado algunas horas desde que se estrenó de forma oficial el nuevo videojuego de la WWE, y los comentarios en redes sociales no dejan de aparecer. Ante ello, vale conocer más respecto a lo que distintos usuarios piensan de este nuevo título en relación a lo que se presentó en años anteriores.

Una de las cosas que más expectativa ha generado en el nuevo videojuego de la WWE guarda relación con la inclusión de las estrellas de la AAA gracias a la adquisición de la empresa mexicana, lo cual permite que el mercado nacional se expanda aún más. Ahora bien, ¿qué dicen de este título en redes?

¿Cuáles son las ventajas del WWE 2K26 respecto a los anteriores?

En primera instancia, distintos usuarios e insiders reconocen que este nuevo videojuego de la WWE supera con creces lo mostrado en años anteriores no solo en cuanto al aspecto visual, sino también en sus gráficos y a la experiencia que brinda al momento de escoger algunos luchadores.

Esto puede significar algunos puntos importantes, entre los que destacan la personalidad que la WWE ha incluído a este videojuego a través de su formato en donde es CM Punk quien presenta su historia de vida, lo anterior recordando que es uno de los luchadores más importantes de la actualidad.

Del mismo modo, el hecho de que se incluyan a nuevas estrellas de la AAA, así como a la forma en cómo se crean eventos de renombre en la empresa, ha hecho que el título de la WWE destaque entre los demás, consolidándose como una de las alternativas más interesantes para los amantes de los videojuegos deportivos.

¿Cuánto cuesta el WWE 2K26?

El nuevo videojuego de la WWE cuenta con un sinfín de ediciones que hace que cada una de estas sea más costosa que la anterior. Dicho esto, y considerando que el título se lanzó el pasado 13 de marzo, debes saber que la edición estándar tiene un costo de 70 dólares.